«Прозрачный бизнес» будет введен в эксплуатацию с 1 июня 2018 года

Управление ФНС по Республике Саха (Якутия) уведомляет налогоплательщиков о том, что с 1 июня 2018г. в электронном сервисе «Прозрачный бизнес» на официальном сайте ФНС России в открытом доступе будет размещена информация по юридическим лицам, в частности:

наименование организации;

ИНН;

суммы недоимки и задолженности по пеням и штрафам (по каждому налогу и сбору и страховым взносам);

налоговые правонарушения и меры ответственности за их совершение;

специальные налоговые режимы, применяемые организацией

участие организации в консолидированной группе налогоплательщиков;

среднее количество сотрудников за год

уплаченные организацией в предшествующем календарном году суммах налогов и сборов (по каждому налогу и сбору, по страховым взносам) без учета сумм налогов (сборов), уплаченных в связи с ввозом товаров на таможенную территорию Евразийского экономического союза, сумм налогов, уплаченных налоговым агентом, о суммах страховых взносов.

Ежегодно в новом сервисе будут размещаться характеристики фирм, что позволит проверить контрагентов для обеспечения безопасности деятельности юридических лиц. Использование данного ресурса поможет избежать сотрудничества с компаниями-однодневками, которые не ведут реальной деятельности.

Налоговики обращают внимание на то, что публикации подлежат сведения о налоговых нарушениях и сведения о сумме недоимки и задолженности образовавшейся по состоянию на 31 декабря 2017 года, при ее неуплате в срок до 1 мая 2018 года.