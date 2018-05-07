Уточнить список своего имущества теперь можно в мобильном приложении

Уточнить список своего имущества и оплатить налоги теперь можно в мобильном приложении «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц», напоминает УФНС Красноярского края.

Приложение доступно пользователям смартфонов на платформах Андроид и iOS. Найти его можно в App Store и GooglePlay по названию «Налоги ФЛ».

Войти в сервис можно с помощью как пароля, получаемого при создании Личного кабинета, так и подтвержденного пароля от сайта «Госуслуг».

Получить доступ к сервису можно, обратившись с заявлением в любую инспекцию и предъявив документ, удостоверяющий личность. Логин и пароль инспектор выдаст в течение 15 минут.

Сервис «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц» позволяет пользователю дистанционно получать актуальную информацию об объектах имущества, о начислениях и уплате налогов, оплачивать налоги, а также заполнять и направлять декларацию о доходах, отслеживать статус ее камеральной проверки, обращаться в налоговые органы.

Кроме того, для более удобного электронного документооборота с налоговыми органами пользователь Личного кабинета может использовать усиленную неквалифицированную электронную подпись. С ее помощью можно подавать в электронном виде декларацию 3-НДФЛ с приложениями, а также заявление на зачет/возврат переплаты из бюджета, заявление на предоставление налоговой льготы, уведомление о выборе льготного объекта, уведомление о необходимости (об отказе) получения документов на бумажном носителе, запрашивать справку о состоянии расчетов с бюджетом, об исполнении обязанности по уплате налогов, акт сверки и другие документы.