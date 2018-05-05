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Экологический сбор на одноразовую посуду появится в 2019 году

Правительство планирует ввести в 2019 году экологический сбор на одноразовую посуду, пишет РИА Новости.

Об этом журналистам рассказал специальный представитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.

«Люди покупают одноразовые мангалы, едут на природу и оставляют их. Надо вводить экологический сбор с производителей на подобные одноразовые вещи. И я вам скажу: в следующем году он будет введен», — отметил Иванов.

Иванов приехал в Ленинградскую область, на берег Ладожского озера, чтобы поучаствовать в ежегодной экологической акции «Чистый берег», проходящей под эгидой МЧС. Вместе с ним участие в сборе мусора принял глава МЧС Владимир Пучков. Он поддержал идею об экологическом сборе.

Мнения
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1 мнение
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Аноним
, Пенза
Не нажрутся никак. Как бы не грабить, лишь бы грабить.
Изобретательность демократов на поприще грабежа народа не имеет границ.
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