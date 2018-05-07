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Стало известно, когда определят лучшего бухгалтера России — 2018

С 11 сентября по 21 октября 2018 года на своем официальном сайте ИПБ России проведет конкурс «Лучший бухгалтер России — 2018».

Участие в конкурсе — бесплатное. Победители конкурса будут награждены почетными дипломами и денежными призами.

Кроме традиционных номинаций «Лучший бухгалтер коммерческой организации», «Лучший бухгалтер организации государственного сектора» и «Лучший молодой бухгалтер», в этом году в конкурс вводится новая номинация — «Лучший налоговый консультант».

Подробнее о конкурсе можно узнать здесь.

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