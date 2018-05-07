Клерк.Ру
Новости для бухгалтера

На сайте ФНС России появился дополнительный сервис для оплаты налогов

Оплатить налоги теперь можно по индексу платежного документа, сообщила пресс-служба ФНС РФ.

Такая возможность появилась в составе сервисов «Заполнить платежное поручение» и «Уплата налогов, страховых взносов физических лиц».

Таким образом, имея на руках документ на оплату налогов, достаточно ввести его индекс и сразу перейти к оплате. Это позволит исключить ошибки при заполнении платежных поручений, что обеспечит своевременную уплату налогов.

Мнения
Люди которым это нравится

Посетить семинар по теме «ФНС и налоговые инспекции»

Все семинары по теме ФНС и налоговые инспекции