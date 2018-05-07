Правительство РФ ушло в отставку. Кто возглавит новый кабинет министров?

Правительство России ушло в отставку в связи с началом нового срока Владимира Путина, который ранее сегодня вступил в должность президента. В соответствии со статьей 116 Конституции премьер подписывает прошение об отставке кабинета перед новым главой государства.

Отставка, помимо премьера, касается его заместителей и федеральных министров (в состав нынешнего правительства входят девять вице-премьеров и 22 федеральных министра). Согласно Конституции, им поручено исполнять обязанности до формирования нового кабинета.

Ожидается, что имя нового премьера страна узнает в самое ближайшее время, пишет Интерфакс. Шесть лет назад имя кандидата на должность главы правительства было названо Путиным менее чем через два часа после завершения церемонии инаугурации, хотя у Президента РФ есть две недели, чтобы предложить Госдуме кандидатуру премьера.

РБК напоминает, что в октябре прошлого года агентство Bloomberg сообщило о вероятной замене Медведева на посту премьер-министра более сильным управленцем, который сможет «вдохнуть новую жизнь в захлебывающуюся экономику страны». Среди вероятных претендентов на пост премьер-министра Bloomberg назвал главу банка России Эльвиру Набиуллину, мэра Москвы Сергея ​Собянина и министра промышленности Дениса Мантурова.