Когда ветераны получат выплату к 9 мая

ПФР накануне сообщил, что в течение мая – июня 2018 инвалиды и участники ВОВ получат по 10 тыс. рублей единовременной выплаты.

Доплата будет осуществлена вместе с другими пенсионными и социальными выплатами. Специально обращаться в ПФР для получения единовременной выплаты не надо, она будет выплачена в беззаявительном порядке на основании данных ПФР.

Напомним, единовременная выплата в размере 10 000 рублей приурочена к празднованию 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.