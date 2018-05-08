Когда ветераны получат выплату к 9 мая

Аноним, ну если люди уже не в состоянии почитать статью и увидеть, где квитанция на взносы в ПФР,...
Опять этот сраный телеграм помянуть решили, давно не поминали штоле?
В "мордокниге" проголосовать не удалось. Но моё мнение совпадает с мнением большинства - когда ут...
Налоги с любого дохода платить должны все , как в цивилизованных странах. Вопрос в другом : куда ...
Это мнение финансового работника. По моему - не верное. Любой главбух справится с обя...
Какие Оценочные обязательства, в стране с неустойчивой экономикой и привязкой к доллару и нефти
Аноним, Вы писали:Ну, могу предложить такой факт. Наш дачный массив даром получил электричество п...
Над.К, Вы писали:Продуктами не хотят заняться? Хотите побольше платить за продукты? Или за чей ...
Да как работали в серую, так и будем.
Мы поменяли адрес внутри района, внесли изменения в ЕГРЮЛ. Сделали декларации НДС, прибыль за 1 к...
самое главное, чтобы дальше было что учитывать, а не воздух
Банальный пример: очень многие сайты используют Гугловские шрифты. А их вызов (если тупо следоват...
У бюджетников повысится, так как все расчёты идут от МРОТ. У частного бизнеса не повысится, так к...
Ну, могу предложить такой факт. Наш дачный массив даром получил электричество по президентской пр...
Задолбали. У нас и так законы и остальное каждый трактует как хочет. Давайте еще немного усложним...
в 2018 этот закон действует?
Зашибись! Ура семидесяти шести процентам!
bestiya7460, Вы писали:ой, он теперь вечно похоже будет, пока вперед ногами не вынесут, никакого ...
Аноним, Вы писали:Аноним, Вы писали:Аноним, Вы писали:Наивный народ, как вы думаете , что может ж...
MissCherie, Вы писали:20 млн. или 10 млн.. хм.. чем интересно нужно самозаниматься, чтобы 20 / 12...
Что написали - непонятно : "предоставления арендатором услуг, передачи арендодателю вещах и возло...
То есть почти 50% обналичивания - снятие нала со счетов физ.лиц в Сбере (и аналогах) и с зарплатн...
Путин уже предложил Медведева.. И всех остальных - Силуанова, Набиуллину, Мутко и других та...
как в песне у Лепса "зае..шие рожи"...
Аноним, Вы писали:Аноним, Вы писали:Аноним, Вы писали:Наивный народ, как вы думаете , что может ж...
Аноним, Вы писали:А как повлияет этот "наукообразный ужас" на эффективность и прибыльность загиба...
Да, психология этих изменений особенная и, как мне кажется, для нас не нужная. Все заточено под ф...
Аноним, Вы писали:Аноним, Вы писали:Наивный народ, как вы думаете , что может ждать страну, если ...
Путину нужна только власть ради власти и ничего более. Указы - отмазка для верящих в царя Путина ...
Аноним, Вы писали:Наивный народ, как вы думаете , что может ждать страну, если путин благодарит м...
А как повлияет этот "наукообразный ужас" на эффективность и прибыльность загибающегося микро и ма...
"Обратите внимание! Уплата пенсионных взносов в размере 1% с доходов свыше 30...
Наивный народ, как вы думаете , что может ждать страну, если путин благодарит медведева за хорошу...
Это мнение финансового работника. По моему - не верное. Любой главбух справится с обя...
Да вывезет бухгалтер новшества. Разложат все на схемы,напишут пояснения. А читать про аудиторское...