Какие пенсионеры получат матпомощь ко Дню Победы. Перечень категорий - общероссийский и по Москве

Около 103 тыс. пенсионеров должны получить в мае 2018 единовременную помощь из федерального бюджета в связи с 73-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне.

Кроме того, мэр Москвы подписал распоряжение, по которому выплаты, приуроченные ко Дню Победы, получат некоторые столичные пенсионеры.

Кому и сколько дадут – расскажем.

По 10 тыс. ветеранам

Подготовлен Указ Президента , согласно которому в мае 2018 будет выплаченоблей гражданам РФ, постоянно проживающим на территории РФ и в Латвии, Литве и Эстонии, являющимся инвалидами Великой Отечественной войны, участниками Великой Отечественной войны из числа лиц, указанных в подпункте 1 пункта 1 статьи 2 Федерального закона от 12.01.1995 № 5-ФЗ «О ветеранах».

Так, в число получателей этой выплаты войдут:

военнослужащие, в том числе уволенные в запас (отставку), проходившие военную службу (включая воспитанников воинских частей и юнг) либо временно находившиеся в воинских частях, штабах и учреждениях, входивших в состав действующей армии в период гражданской войны, период ВОВ или период других боевых операций по защите Отечества, а также партизаны и члены подпольных организаций, действовавших в период гражданской войны или период ВОВ на временно оккупированных территориях СССР;

военнослужащие, в том числе уволенные в запас (отставку), лица рядового и начальствующего состава органов внутренних дел и органов государственной безопасности, проходившие в период ВОВ службу в городах, участие в обороне которых засчитывается в выслугу лет для назначения пенсий на льготных условиях, установленных для военнослужащих воинских частей действующей армии;

лица вольнонаемного состава армии и флота, войск и органов внутренних дел, органов государственной безопасности, занимавшие в период ВОВ штатные должности в воинских частях, штабах и учреждениях, входивших в состав действующей армии, либо находившиеся в указанный период в городах, участие в обороне которых засчитывается в выслугу лет для назначения пенсий на льготных условиях, установленных для военнослужащих воинских частей действующей армии;

сотрудники разведки, контрразведки, выполнявшие в период ВОВ специальные задания в воинских частях, входивших в состав действующей армии, в тылу противника или на территориях других государств;

работники предприятий и военных объектов, наркоматов, ведомств, переведенные в период ВОВ на положение лиц, состоящих в рядах Красной Армии, и выполнявшие задачи в интересах армии и флота в пределах тыловых границ действующих фронтов или операционных зон действующих флотов, а также работники учреждений и организаций (в том числе учреждений и организаций культуры и искусства), корреспонденты центральных газет, журналов, ТАСС, Совинформбюро и радио, кинооператоры Центральной студии документальных фильмов (кинохроники), командированные в период ВОВ в действующую армию;

военнослужащие, в том числе уволенные в запас (отставку), лица рядового и начальствующего состава органов внутренних дел и органов государственной безопасности, бойцы и командный состав истребительных батальонов, взводов и отрядов защиты народа, принимавшие участие в боевых операциях по борьбе с десантами противника и боевых действиях совместно с воинскими частями, входившими в состав действующей армии, в период ВОВ, а также принимавшие участие в боевых операциях по ликвидации националистического подполья на территориях Украины, Белоруссии, Литвы, Латвии и Эстонии в период с 1 января 1944 года по 31 декабря 1951 года. Лица, принимавшие участие в операциях по боевому тралению в подразделениях, не входивших в состав действующего флота, в период ВОВ, а также привлекавшиеся организациями Осоавиахима СССР и органами местной власти к разминированию территорий и объектов, сбору боеприпасов и военной техники в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года;

лица, принимавшие участие в боевых действиях против фашистской Германии и ее союзников в составе партизанских отрядов, подпольных групп, других антифашистских формирований в период ВОВ на территориях других государств;

военнослужащие, в том числе уволенные в запас (отставку), проходившие военную службу в воинских частях, учреждениях, военно-учебных заведениях, не входивших в состав действующей армии, в период с 22 июня 1941 года по 3 сентября 1945 года не менее шести месяцев; военнослужащие, награжденные орденами или медалями СССР за службу в указанный период;

лица, награжденные медалью «За оборону Ленинграда», инвалиды с детства вследствие ранения, контузии или увечья, связанных с боевыми действиями в период ВОВ 1941 – 1945 годов;

инвалиды ВОВ.

Минтрудом разработаны соответствующие правила осуществления этой выплаты.

Гражданам, имеющим право на получение единовременной выплаты по нескольким основаниям, осуществляется одна единовременная выплата.

Выплата будет осуществляться в мае - июне 2018.

А сколько москвичам?

Согласно Распоряжению Правительства Москвы №135-РП от 13.03.2018 единовременную материальную помощь в связи с 73-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне получат ряд ветеранов, проживающих в столице.

Итак, по 10 тыс. рублей столичные власти выплатят:

инвалидам и участникам ВОВ, принимавшим участие в боевых действиях в период 1941-1945 годов;

военнослужащим, в том числе уволенным в запас (отставку), проходившим военную службу в воинских частях, учреждениях, военно-учебных заведениях, не входивших в состав действующей армии, в период с 22 июня 1941 года по З сентября 1945 года не менее 6 месяцев;

военнослужащим, награжденным орденами и медалями СССР за службу в период с 22 июня 1941 года по 3 сентября 1945 года;

лицам, награжденным медалью «За оборону Ленинграда»;

инвалидам с детства вследствие ранения, контузии или увечья, связанных с боевыми действиями в период ВОВ 1941-1945 годов;

лицам, награжденным медалью «За оборону Москвы»;

лицам, непрерывно трудившимся на предприятиях, в организациях и учреждениях города Москвы в период с 22 июля 1941 года по 25 января 1942 года;

лицам, проходившим военную службу в городе Москве в период с 22 июля 1941 года по 25 января 1942 года;

участникам строительства оборонительных рубежей под Москвой.

По 5 тыс. рублей выплатят:

лицам, награжденным знаком «Жителю блокадного Ленинграда»;

не вступившим в повторный брак вдовам военнослужащих, погибших (умерших) в период ВОВ;

бывшим узникам нацистских концлагерей, тюрем и гетто;

лицам, награжденным знаком «Почетный донор СССР» за сдачу крови в годы ВОВ;

лицам, проработавшим в тылу в период с 22 июня 1941 по 9 мая 1945 не менее шести месяцев, исключая период работы на временно оккупированных территориях СССР;

лицам, награжденным орденами или медалями СССР за самоотверженный труд в период ВОВ 1941-1945 годов.

По 3 тыс. рублей выплатят:

лицам, родившимся до 31 декабря 1931 года включительно (независимо от наличия документов, подтверждающих работу в период ВОВ 1941-1945 годов).

Тем пенсионерам, которым московская матпомощь полагается по двум основаниям, будет произведена одна выплата – наибольшая по размеру.