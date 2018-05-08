Российский суд впервые признал криптовалюту имуществом

Девятый арбитражный апелляционный суд впервые признал криптовалюту имуществом — он обязал должника передать конкурсному управляющему доступ к содержимому криптокошелька для включения его в конкурсную массу.

Об этом по итогам рассмотрения апелляционной жалобы РБК рассказал финансовый управляющий Алексей Леонов, который выступал истцом.

«Отменить определение полностью и разрешить вопрос по существу», — говорится в картотеке суда по итогам заседания. Мотивировочная часть судебного решения пока не опубликована.

Речь идет о рассмотрении судом ходатайства Леонова о разрешении разногласий между ним и банкротом Ильей Царьковым. Финансовый управляющий просил суд включить в конкурсную массу содержимое криптокошелька на платформе Blockchain.info, о существовании которого Леонову рассказал сам Царьков. В октябре 2017 года Царьков был признан банкротом, задолжав более 18 млн руб. компании ООО «Рикас Финанс» по договору поручительства.

В феврале 2018 года Арбитражный суд, ссылаясь на прямое толкование норм права, отказал во включении криптовалюты в конкурсную массу в деле о банкротстве. По мнению суда, из-за отсутствия законодательного регулирования криптовалют невозможно однозначно определить, к какой категории относятся цифровые валюты — к «активам», «информации» или «денежным суррогатам». Суд пришел к выводу, что криптовалюта представляет собой «некоторый набор символов знаков, содержащийся в информационной системе», доступ к которой «осуществляется с помощью информационно-телекоммуникационной сети с использованием специального программного обеспечения».​

Тогда суд отмечал, что принципиальным отличием криптовалюты от реальных денег в цифровом виде является то, что во втором случае требуется внести на определенный счет или в электронный кошелек обычные деньги, а криптовалюты появляются сразу в электронном виде.