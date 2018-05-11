Хозяйственные товарищества не вносятся в реестр субъектов МСП

В соответствии с пунктами 3 и 4 статьи 66 ГК хозяйственные товарищества могут создаваться в организационно-правовой форме полного товарищества или товарищества на вере (коммандитного товарищества), а хозяйственные общества могут создаваться в организационно-правовой форме акционерного общества или общества с ограниченной ответственностью.

То есть хозяйственные товарищества и хозяйственные общества являются различными организационно-правовыми формами юрлиц.

Согласно части 1 статьи 4 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» к субъектам малого и среднего предпринимательства относятся зарегистрированные в соответствии с законодательством РФ и соответствующие условиям, установленным частью 1.1 указанной статьи, хозяйственные общества, хозяйственные партнерства, производственные кооперативы, потребительские кооперативы, крестьянские (фермерские) хозяйства и ИП.

Возможность отнесения к субъектам МСП хозяйственных товариществ, в том числе товариществ на вере (коммандитных товариществ), законом не предусмотрена, в связи с чем правовые основания для внесения в Единый реестр субъектов МСП сведений о соответствующих юрлицах отсутствуют.

Такие разъяснения дает ФНС в письме № ММВ-17-14/97 от 20.04.2018.