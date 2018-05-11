ИФНС не вернет собственникам ликвидируемой организации переплату по взносам

Аноним

Аноним, Вы писали:в магазине можно померить и обратно вернуть, в любом случае видишь и щупаешь чт... Испекли тортик – заплатите налог. ИФНС ищет кондитеров в соцсетях

Аноним

Аноним, Вы писали:Аноним, Вы писали:Аноним, Вы писали:Но вы же голосовали за Путина, ну вот и пол... Правительство внесет законопроект о повышении пенсионного возраста в ближайшее время

FA Над.К, Вы писали:FA, наши правила написаны так, что их соблюсти нельзя. И Вы это не можете не зна... Испекли тортик – заплатите налог. ИФНС ищет кондитеров в соцсетях

Аноним

Не смотрите и не слушайте его. Это пустые слова в телевизоре Что ждёт ИП в ближайшие 6 лет? Размышления рассерженного ИП-ника

Аноним

в магазине можно померить и обратно вернуть, в любом случае видишь и щупаешь что берешь. а&... Испекли тортик – заплатите налог. ИФНС ищет кондитеров в соцсетях

Аноним

И как же это весь мир живет без крепостного права и не умирает, без прописок, без регистрации адр... Как юридические адреса станут виртуальными и причем здесь Почта России

bestiya7460 а мы переехали в 2017г сменили спокойно адрес, правда все в одном городе было, но при этом нам уж... Реальная история, как удалось одолеть отказ налоговиков в регистрации переезда ООО

Skrepo4ka twain, у меня в 1с Бухгалтерия можно выбрать либо кассовый, либо начисления. И с расходами так же. ИП на ОСНО считают несправедливым порядок учета убытков и кассовый метод учета доходов

Аноним

а чем вам СП-то помешали? нравится втридорога в магазинах покупать? в магазине можно помери... Испекли тортик – заплатите налог. ИФНС ищет кондитеров в соцсетях

Аноним

Тут на клерке кто-то уже высказывал идею о том, что микробизнес никто поддерживать не будет, речь... Что ждёт ИП в ближайшие 6 лет? Размышления рассерженного ИП-ника

Натали Б Процентов 60 от начисленного за весь месяц. Аванс: сколько выплачивать работникам

Над.К FA, наши правила написаны так, что их соблюсти нельзя. И Вы это не можете не знать. Они специальн... Испекли тортик – заплатите налог. ИФНС ищет кондитеров в соцсетях

Аноним

Аноним, Вы писали:Слов нет... Как раз под это повышение первыми попадут те, кто в 90-е выживал. Е... Решение о повышении пенсионного возраста пока не принято

Аноним

Впечатляет. Мы 21 февраля только начали процедуру переезда в Химкинскую ИФНС, сейчас у нас 30 дне... Реальная история, как удалось одолеть отказ налоговиков в регистрации переезда ООО

Tan4ik Мы с 2018 года начали платить аванс именно как зарплату за 1 половину месяца. Но трудоемко, конеч... Аванс: сколько выплачивать работникам

Аноним

Аноним, Вы писали:Про советское пенсионное обеспечение - все было неоднозначно и так же неравноме... Правительство внесет законопроект о повышении пенсионного возраста в ближайшее время

Аноним

Проблема страны не в том, что много бедных, а в том, что богатые никак не могут нажраться Силуанов: пенсий не будет. Сбербанк в панике. Налог на жир

Rolen У нас у кого офис и пытается сделать привлекательно - тот "бизнес" - налоги платит и отчитывается... Испекли тортик – заплатите налог. ИФНС ищет кондитеров в соцсетях

Аноним

Добрый день! Понятие "аванс" себя изживает и корректнее называть выплату "зп за 1 половину месяца... Аванс: сколько выплачивать работникам

Хоттабыч Уважаемый Аноним, вообще то называть правильным тот бред который мы наблюдаем в настоящее время э... Налоговики обязывают бизнесмена пробивать чеки ККТ при поступлении безнала от юрлиц

Аноним

Все уже пришло к этому, только большинство до конца еще не поняли всей серьезности происходящего!... «Ночной бухгалтер». ПФР грозит всем штрафами. Банкиры будут лично отговаривать от обналички. Новое в налоговой уголовке

Аноним

Еще пусть прихватят тех кто СП занимается.Вообще не понимаю как люди не боятся покупать с рук тор... Испекли тортик – заплатите налог. ИФНС ищет кондитеров в соцсетях

Аноним

У нас такая же бодяга еще не закончена, но нервы уже на пределе. Реальная история, как удалось одолеть отказ налоговиков в регистрации переезда ООО

Аноним

Я ( в Татарстане) год и 3 месяца совершала переезд. Внутри одного МРИФНС. Я со счету сбилас... Реальная история, как удалось одолеть отказ налоговиков в регистрации переезда ООО

Аноним

Кто за ставьте + «Ночной бухгалтер». В Минфине сказали копить на пенсии самим. Что налоговики делают с вашей отчетностью ради премий

Аноним

давайте не делать отчислений в ПФР, что скажите уважаемый Силуанов «Ночной бухгалтер». В Минфине сказали копить на пенсии самим. Что налоговики делают с вашей отчетностью ради премий

Аноним

чёт пенсия за апрель не пришла... оказывается мне её выплатили на другом краю страны! Пенсионеры смогут получать выплаты вне зависимости от места жительства

Аноним

Ага))) Доплата за детей моей мама составила около 30 копеек))) Спасибо государству Пять мифов про то, как увеличить пенсию. Увы, это только слухи