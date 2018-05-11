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ИФНС не вернет собственникам ликвидируемой организации переплату по взносам

Собственникам ликвидируемой компании нельзя рассчитывать на возврат из бюджета сумм переплат по налогам и страховым взносам. Переплату вернут только, непосредственно, самой организации.

Такой ответ дали специалисты Минфина в письме № 03-02-07/1/24222 от 12.04.2018 г.: «О возврате излишне уплаченных ликвидируемыми организациями налогов и страховых взносов».

На что опиралось ведомство, давая такое разъяснение, узнайте из статьи: «Собственникам ликвидируемых компаний переплату по взносам не вернут».

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