Банки уверены, что юрлица до сих пор обязаны уведомлять ИФНС об открытии счета

Вот уже несколько лет отменена обязанность налогоплательщиков уведомлять налоговиков об открытии и закрытии расчетных счетов.

Однако не все в курсе этого «новшества» четырехлетней давности.

Некоммерческая организация после открытия счета в ВТБ получила от банкиров уведомление, в котором сообщается об обязанности налогоплательщика проинформировать ИФНС об открытии счета.

У нас РОО на УСН.

Председаьель открыл р/с в ВТБ. Ему под расписку дали уведомление о том,что он обязуется сообщить об открытии р/с в налоговую...

Знаю,что с 2014г. такая обязанность лежит на банках. Прошло 4 года и ВТБ, вроде бы, не последний банк...в чем дело и что будет ,если проигнорируем это уведомление-обязательство? Или может,что поменялось ил НКО обязаны суетиться сами? Не понимаю ничего. - Аноним

Участники обсуждения посоветовали автору отправить это уведомление в мусорную корзину.

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