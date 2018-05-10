Что изменилось в государственной регистрации юридических лиц и ИП

С 29 апреля 2018 года вступили в силу поправки в Федеральный закон от 08 августа 2011 года №129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей».

О том, какие изменения произошли, напомнило УФНС Республики Татарстан.

Изменился порядок выдачи документов регистрирующим органом.

Документы, связанные с государственной регистрацией юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, регистрирующий орган будет направлять в форме электронных документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью, по включенному в ЕГРЮЛ или ЕГРИП адресу электронной почты юридического лица или индивидуального предпринимателя и по адресу электронной почты, указанному заявителем при представлении документов на регистрацию, а также в МФЦ или нотариусу, если необходимые документы для регистрации направлялись через них.

По запросу заявителя могут быть выданы документы, составленные на бумажном носителе, подтверждающие содержание электронных документов.

Аналогичные правила предусмотрены для направления решений о приостановлении государственной регистрации либо об отказе в государственной регистрации.

Информация о внесении записи о государственной регистрации в соответствующий государственный реестр, принятии решений о приостановлении государственной регистрации либо об отказе в государственной регистрации будет размещаться на официальном сайте регистрирующего органа в сети «Интернет».