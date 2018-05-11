Что делать бизнесмену, если его объект был закрыт после противопожарной проверки

В связи с трагедией, произошедшей в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» в г. Кемерово, органами прокуратуры совместно с органами пожарного надзора проводятся внеплановые проверки соблюдения требований и режима пожарной безопасности.

Приостановление деятельности юрлиц и ИП происходит после вынесения решения суда, в связи с предъявлением исков прокурора в рамках ст. 12 ГК РФ и ст. 44-45 ГПК РФ с требованием об обязании устранения нарушений требований законодательства о пожарной безопасности. Суд также в рамках принятия искового заявления к производству рассматривает ходатайство прокуратуры о принятии обеспечительных мер в виде запрета эксплуатации объекта.

Решение суда является преюдициальным документом. Отменить, изменить и прекратить судебное решение вправе только вышестоящий суд, либо суд, вынесший решение об обеспечительных мерах (ст. 144 ГПК РФ).

Что необходимо сделать бизнесмену для отмены запрета эксплуатации после устранения нарушений? Памятку на этот случай подготовили в аппарате бизнес-омбудсмена.

Итак, предпринимателю надлежит:

– обратиться с соответствующим заявлением в органы НД МЧС (копия прокурору). В свою очередь ОНД МЧС выходят для проведения внеплановой проверки на объект юридического лица (индивидуального предпринимателя), о результатах проверки составляют соответствующий акт;

– данный акт надлежит приобщить к ходатайству об отмене обеспечительных мер, направленному в суд, принявший данное решение.

Также можно обжаловать решение прокурора, в случае выдвижения излишних требований и несоразмерности требуемых прокурором обеспечительных мер, в вышестоящую прокуратуру в порядке подчиненности, а несогласие с решением суда – в порядке апелляционного и кассационного обжалования.