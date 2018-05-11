Новый ГОСТ о противопожарной безопасности

После трагедии в ТЦ «Зимняя Вишня» в Кемерово государство приступило к наведению порядка в области противопожарной безопасности.

Итак, новый документ, который вступил в силу с 1 мая 2018 года: «Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии. Национальный стандарт российской федерации. ГОСТ Р 57974-2017. Производственные услуги. Организация проведения проверки работоспособности систем и установок противопожарной защиты зданий и сооружений».

Изучите внимательно этот документ. Собственники или арендаторы помещений должны самостоятельно проводить проверку работоспособности систем противопожарной работы. Либо проверку должно провести лицо, владеющее объектом на праве хозяйственного ведения, оперативного управления или ином законном основании.

Если вы собственник помещения, и вы сдали помещение в аренду, то, конечно, работоспособность должен проверять арендатор. Но мой добрый совет: сами проверьте или направьте своих представителей. Потому что, если арендатор что-то не проверит, неправильно сделает, люди пострадают, я вас уверяю: первый, к кому придут, — это собственник. — Владимир Туров

О целях и переодичности проверок в соответствии с новым национальным стандартом, читайте в статье: «Изучите новые требования к противопожарной защите».