Клерк.Ру
Новости для бухгалтера

Telegram-канал «Клерка» вырос после блокировки в два раза

Врешь — не возьмешь! Пока Роскомнадзор блокирует Telegram, клерки не сдаются и поддерживают самый удобный мессенджер.

Как доказательство — увеличение числа наших подписчиков почти вдвое.

Сейчас в основном канале «Клерка» почти 3700 подписчиков. Еще в конце апреля было 2000.

У нас несколько каналов в Telegram:

Самые важные новости для бухгалтеров и понятные статьи-инструкции: @klerkonline.

Ответы экспертов и коллег на ваши вопросы про учет и налоги в чате: @klerkforum.

Проверенные бухгалтерские вакансии: @buhjob.

И еще нескучный канал для продвинутых бухгалтеров: @buhnight.

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