Telegram-канал «Клерка» вырос после блокировки в два раза

Аноним

Бесит к сожалению другое... как только твой возраст приближается к 45 годам - работодателям... Кому раньше 70 лет пенсия не светит

Аноним

Да-да, только одни торговые центры и строят, растут как грабы после дожля, да жилье лепят, а чину... Испекли тортик – заплатите налог. ИФНС ищет кондитеров в соцсетях

Аноним

А ничего что организатор СП такой же торгаш, который неплатит вообще ничего и его накрутка ... Испекли тортик – заплатите налог. ИФНС ищет кондитеров в соцсетях

Аноним

А что сейчас с непродовольственными товарами происходит - продается один китай, да еще по каким ц... Испекли тортик – заплатите налог. ИФНС ищет кондитеров в соцсетях

Аноним

Если в Москве нужен чистый адрес - велком! А контакты ? Реальная история, как удалось одолеть отказ налоговиков в регистрации переезда ООО

Аноним

Над.К, Вы писали:е знаю, что это означает, то ли у колхозников вообще паспортов не было, До... Правительство внесет законопроект о повышении пенсионного возраста в ближайшее время

Аноним

Для наших магазинов СП - отличная конкуренция. Мне глубоко пофиг на благосостояние торгашей и аре... Испекли тортик – заплатите налог. ИФНС ищет кондитеров в соцсетях

Аноним

Аноним, Вы писали:ПРОЩЕ ВИДЕТЬ ТОЛЬКО ОТРИЦАТЕЛЬНОЕ... НУ ОТПРАВЛЯЙТЕСЬ , К ПРИМЕРУ В ГЕРМАНИЮ ИЛ... Что ждёт ИП в ближайшие 6 лет? Размышления рассерженного ИП-ника

Аноним

Вот именно, что у них нет разницы, хобби или бизнес, я продаю свое хобби, значит это доход, подле... Испекли тортик – заплатите налог. ИФНС ищет кондитеров в соцсетях

Аноним

ПРОЩЕ ВИДЕТЬ ТОЛЬКО ОТРИЦАТЕЛЬНОЕ... НУ ОТПРАВЛЯЙТЕСЬ , К ПРИМЕРУ В ГЕРМАНИЮ ИЛИ АМЕРИКУ, МОЖЕТ Т... Что ждёт ИП в ближайшие 6 лет? Размышления рассерженного ИП-ника

Аноним

Мадама, Вы писали:Да, пока мы все не изменимся и не будем с детства знать, что если ты готов нажи... Правительство внесет законопроект о повышении пенсионного возраста в ближайшее время

Аноним

Над.К, Вы писали: Да. Если сильно поборется за желаемое. Но и в советское время в хороший мо... Правительство внесет законопроект о повышении пенсионного возраста в ближайшее время

bestiya7460 все понятно куда это пойдет Сирия, Украина и КРЫМНАШ, а вся Россия подождет в целом и так все хор... Почти треть собранных налогов потратят на армию и силовиков

Мадама Да, пока мы все не изменимся и не будем с детства знать, что если ты готов наживаться за счет дру... Правительство внесет законопроект о повышении пенсионного возраста в ближайшее время

Аноним

Если в Москве нужен чистый адрес - велком! Реальная история, как удалось одолеть отказ налоговиков в регистрации переезда ООО

Аноним

Задумался о том, что надо бы тоже покупать огнестрел и рыть бомбоубежище Почти треть собранных налогов потратят на армию и силовиков

Аноним

Мадама, Вы писали:осталось только землю и недра передать. Пардон, им итак уже все отдали. К... Правительство внесет законопроект о повышении пенсионного возраста в ближайшее время

Аноним

СП- это незаконное предпринимательство, как не крути. для покупателя -хорошо, а для тех кто заним... Испекли тортик – заплатите налог. ИФНС ищет кондитеров в соцсетях

Мозаика Большое количество людей сегодня хотят дольше работать. Нужно промотивировать их соответствующую ... Правительство внесет законопроект о повышении пенсионного возраста в ближайшее время

Аноним

Над.К, Вы писали:Я очень извиняюсь, а зачем вы это делаете? Шитье может доставлять удовольствие,... Испекли тортик – заплатите налог. ИФНС ищет кондитеров в соцсетях

Аноним

Над.К, Вы писали:И тут вы всем указываете как жить. Это в каком месте я указываю? В проци... Испекли тортик – заплатите налог. ИФНС ищет кондитеров в соцсетях