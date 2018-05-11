Telegram-канал «Клерка» вырос после блокировки в два раза

Бесит к сожалению другое... как только твой возраст приближается к 45 годам - работодателям...
Да-да, только одни торговые центры и строят, растут как грабы после дожля, да жилье лепят, а чину...
НИКАКИХ НАЛОГОВ С ТОРТИКОВ!.... если нет нормальной бесплатной медицины (рассказывали, что в Авст...
А ничего что организатор СП такой же торгаш, который неплатит вообще ничего и его накрутка ...
А что сейчас с непродовольственными товарами происходит - продается один китай, да еще по каким ц...
Если в Москве нужен чистый адрес - велком! А контакты ?
Над.К, Вы писали:е знаю, что это означает, то ли у колхозников вообще паспортов не было, До...
Для наших магазинов СП - отличная конкуренция. Мне глубоко пофиг на благосостояние торгашей и аре...
Аноним, Вы писали:ПРОЩЕ ВИДЕТЬ ТОЛЬКО ОТРИЦАТЕЛЬНОЕ... НУ ОТПРАВЛЯЙТЕСЬ , К ПРИМЕРУ В ГЕРМАНИЮ ИЛ...
Железная логика - не нравится, уезжайте. А почему гражданин России, родившийся здесь, должен куда...
Вот именно, что у них нет разницы, хобби или бизнес, я продаю свое хобби, значит это доход, подле...
Мозаика, Вы писали:Большое количество людей сегодня хотят дольше работать. Нужно промотивировать ...
ПРОЩЕ ВИДЕТЬ ТОЛЬКО ОТРИЦАТЕЛЬНОЕ... НУ ОТПРАВЛЯЙТЕСЬ , К ПРИМЕРУ В ГЕРМАНИЮ ИЛИ АМЕРИКУ, МОЖЕТ Т...
Аноним, Вы писали: Справедливости ради, моя мама из подмосковного рабочего посёлка в 1949 го...
Над.К, Вы писали:- в "провинции" пенсия 13-18 тысяч. Где, где такая пенсия, расскажите? Гд...
Мадама, Вы писали:осталось только землю и недра передать. Пардон, им итак уже все отдали. К...
C уверенностью можно заявить, что организации, которые подключились к
системе ЭДО ПФР, уже никог...
Мадама, Вы писали:Да, пока мы все не изменимся и не будем с детства знать, что если ты готов нажи...
Аноним, в 1949 году несколько другие условия были, чем, например, в 70-х и начале 80-х. И се...
Над.К, Вы писали: Да. Если сильно поборется за желаемое. Но и в советское время в хороший мо...
Аноним, Вы писали:Странно, налоговые инспекции только радовать должны новым налогоплательщикам - ...
все понятно куда это пойдет Сирия, Украина и КРЫМНАШ, а вся Россия подождет в целом и так все хор...
Да, пока мы все не изменимся и не будем с детства знать, что если ты готов наживаться за счет дру...
Если в Москве нужен чистый адрес - велком!
Задумался о том, что надо бы тоже покупать огнестрел и рыть бомбоубежище
Мадама, Вы писали:осталось только землю и недра передать. Пардон, им итак уже все отдали. К...
СП- это незаконное предпринимательство, как не крути. для покупателя -хорошо, а для тех кто заним...
Большое количество людей сегодня хотят дольше работать. Нужно промотивировать их соответствующую ...
Тогда не надо называть хобби бизнесом. Так ведь это не они называют, а государство, которо...
Над.К, Вы писали:Я очень извиняюсь, а зачем вы это делаете? Шитье может доставлять удовольствие,...
Аноним, Вы писали:а чем вам СП-то помешали? нравится втридорога в магазинах покупать? в маг...
Над.К, Вы писали:И тут вы всем указываете как жить. Это в каком месте я указываю? В проци...
Аноним, Вы писали:Я ( в Татарстане) год и 3 месяца совершала переезд. Внутри одного МРИФНС. Я &nb...
И тут вы всем указываете как жить. Это в каком месте я указываю? В процитированном Вами п...