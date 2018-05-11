Для кого с 1 июля «МИР» обязателен

Аноним, Вы писали:Тут на клерке кто-то уже высказывал идею о том, что микробизнес никто поддержив...
Аноним, Вы писали:Аноним, Вы писали:это незаконное предпринимательство. а вы трактуйте как хотите...
Фактически отработанное с 1 по 15, минус подоходный.
Аноним, Вы писали:ДА, фигня. Отзыв платежки. И все дела. И кстати Сбер не списывает частями плате...
Проголосовали ?Получайте. Как вы это любите.Что, не смешно, не поняли ?Это РОССИЯ (©Жир...
Мне кажется, сначала надо определить, что такое незаконное предпринимательство и что может быть о...
Ну, такая агрессивная (и бесплатная) реклама Телерама была, что любой другой проект, вложивший 10...
Аноним, Вы писали:это незаконное предпринимательство. а вы трактуйте как хотите. Ок, как в т...
Вам тут объясняют, что вести микро бизнес в белую по правилам государства невозможно. Кто из вас ...
это незаконное предпринимательство. а вы трактуйте как хотите.
Аноним, Вы писали:Аноним, Вы писали:Ну что тут сказать, все любят считать деньги. Давайте посчита...
Аноним, Вы писали:Ну что тут сказать, все любят считать деньги. Давайте посчитаем "навар" организ...
Официальная бухфирма прямо вся такая правильная и налоги платит, и учет ведет отлично, а бу...
не просто так заниматься СП. Это тоже большой труд. И в основном этим занимаются мамочки в декрет...
Ну что тут сказать, все любят считать деньги. Давайте посчитаем "навар" организатора ОЗ: банковск...
Бесит к сожалению другое... как только твой возраст приближается к 45 годам - работодателям...
Да-да, только одни торговые центры и строят, растут как грабы после дожля, да жилье лепят, а чину...
НИКАКИХ НАЛОГОВ С ТОРТИКОВ!.... если нет нормальной бесплатной медицины (рассказывали, что в Авст...
А ничего что организатор СП такой же торгаш, который неплатит вообще ничего и его накрутка ...
А что сейчас с непродовольственными товарами происходит - продается один китай, да еще по каким ц...
Если в Москве нужен чистый адрес - велком! А контакты ?
Над.К, Вы писали:е знаю, что это означает, то ли у колхозников вообще паспортов не было, До...
Для наших магазинов СП - отличная конкуренция. Мне глубоко пофиг на благосостояние торгашей и аре...
Аноним, Вы писали:ПРОЩЕ ВИДЕТЬ ТОЛЬКО ОТРИЦАТЕЛЬНОЕ... НУ ОТПРАВЛЯЙТЕСЬ , К ПРИМЕРУ В ГЕРМАНИЮ ИЛ...
Железная логика - не нравится, уезжайте. А почему гражданин России, родившийся здесь, должен куда...
Вот именно, что у них нет разницы, хобби или бизнес, я продаю свое хобби, значит это доход, подле...
Мозаика, Вы писали:Большое количество людей сегодня хотят дольше работать. Нужно промотивировать ...
ПРОЩЕ ВИДЕТЬ ТОЛЬКО ОТРИЦАТЕЛЬНОЕ... НУ ОТПРАВЛЯЙТЕСЬ , К ПРИМЕРУ В ГЕРМАНИЮ ИЛИ АМЕРИКУ, МОЖЕТ Т...
Аноним, Вы писали: Справедливости ради, моя мама из подмосковного рабочего посёлка в 1949 го...
Над.К, Вы писали:- в "провинции" пенсия 13-18 тысяч. Где, где такая пенсия, расскажите? Гд...
Мадама, Вы писали:осталось только землю и недра передать. Пардон, им итак уже все отдали. К...
C уверенностью можно заявить, что организации, которые подключились к
системе ЭДО ПФР, уже никог...