Для кого с 1 июля «МИР» обязателен

С 1 июля 2018 года заработную плату работников бюджетной сферы можно перечислять только на карты национальной платежной системы «МИР». Об этом рассказывается в статье: «С 1 июля для бюджетников наступит «МИР».

Кроме оплаты труда работников (персонала) государственных и муниципальных органов, учреждений, государственных внебюджетных фондов, на карты национальной платежной системы должны перечисляться: денежное содержание, вознаграждение, довольствие государственных служащих и государственные стипендии (Федеральный закон от 01.05.2017 № 88-ФЗ).