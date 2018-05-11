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Для кого с 1 июля «МИР» обязателен

С 1 июля 2018 года заработную плату работников бюджетной сферы можно перечислять только на карты национальной платежной системы «МИР». Об этом рассказывается в статье: «С 1 июля для бюджетников наступит «МИР»

Кроме оплаты труда работников (персонала) государственных и муниципальных органов, учреждений, государственных внебюджетных фондов, на карты национальной платежной системы должны перечисляться: денежное содержание, вознаграждение, довольствие государственных служащих и государственные стипендии (Федеральный закон от 01.05.2017 № 88-ФЗ).

Нужно ли переводить на карты «МИР» заработную плату работников коммерческих организаций, узнайте в здесь.

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