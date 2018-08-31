У нас праздник: в наш любимый проект «Ночной бухгалтер» поверило уже 35 тысяч бухгалтеров.

На днях количество подписчиков перевалило этот рубеж. Всего за год!

Рассылка приходит вечером: аудитория любит проект именно за то, что в конце дня, буквально за пять минут можно узнать о главных новостях по налогам и учету.

«Ночного бухгалтера» признали лучшей рассылкой для бухгалтеров. «Ночной бухгалтер» приходит вовремя, говорит главное, читается быстро.

Пять причин, зачем вам нужно подписаться на «Ночного бухгалтера» 1. «Ночной бухгалтер» — это не обычная RSS-рассылка новостей, от которых уже всех тошнит. 2. Мы бережно следим за всеми комментариями у нас на сайте. Анализируем все комменты к новостям, статьям, в наших группах в соцсетях, на форуме (а там больше миллиона пользователей — мы стараемся, ну, вы поняли). И самые дельные замечания наших пользователей тоже идут в рассылку. 3. Но не бойтесь, спамить кучей информации не будем. 4. Обещаем подключиться к космическому каналу и сделать рассылку не просто понятной, но и прикольной. 5. Вам не нужно в течение дня следить за новостями и важными статьями. Вечером на блюдечке с голубой каемочкой вся нужная информация у вас.

Присоединяйтесь к «Ночному бухгалтеру», если надоело искать главное.