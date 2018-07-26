Клерк.Ру
Новости для бухгалтера

Мы сделали бухгалтерские пуши

Мы запилили классные бухгалтерские уведомления для браузера. В интернете их называют «пуш-уведомления».

Браузер будет уведомлять вас о самых интересных наших материалах.

Обещаем, что наши уведомления:

  • не будут бесить;
  • не будут частить;
  • будут только помогать.

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Мнения
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5 мнений
Клерк
msw
, Москва
Вообще то уже и так все новости в телеграмм на трех каналах одно и то же. В фейсбук и в контакт не хожу, но подозреваю, что там так же. Или это не пуши? Тогда даже боюсь представить))
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