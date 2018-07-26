Мы сделали бухгалтерские пуши

Аноним

А какой смысл в таком количестве депутатов, если они не имеют права голоса? Бред какой-то! Почему... Пропустивший голосование по повышению пенсионного возраста депутат подал в отставку с поста в «Единой России»

Аноним

А кто против линии партии враги Медведева и Путина Все про НДС 20%: расчеты про повышение цен, ликование обнальщиков и опыт других стран

Аноним

Китай понижает НДС, в Германии 19%, а у нас партия Единая Россия, все как на подбор уроды Все про НДС 20%: расчеты про повышение цен, ликование обнальщиков и опыт других стран

Аноним

сейчас долго живут те, кто прошел естественный отбор после войны (пусть живут,дай Бог им здоровья... Медведев рассказал, ради кого пенсионная реформа

Аноним

Шансы выиграть дело у этой пенсионерки - как в старом анекдоте: "Я имею...?" - "Имеете." - "А я м... Из-за чего ПФР может «выкинуть» стаж при оформлении пенсии

Аноним

Всю власть КПРФ а единоросов на завод работат Медведев рассказал, ради кого пенсионная реформа

Аноним

ПЕнсии это да. Работай.и УМРИ НЕ ДОЖИВ ДО НЕЕ.ЭТО ДЛЯ ГОСУДАРСТВА ХОРОШО.НО ВОТ ПРОЧИТАЛА И... Кому откажут в пенсии и почему

Аноним

Как же это все надоело, дурят и дурят. Когда же это кончиться? Правительство потратит 3,5 трлн. рублей на улучшение жизни россиян

Аноним

какой же он все-таки нефотогеничный )) Медведев рассказал, ради кого пенсионная реформа

Аноним

Этих судей-теток скоро народ начнет по столбам развешивать. Мочи уже нет от их беспредела Как женщины дискриминируют мужчин в бракоразводных процессах

Над.К Аноним, проверки проводятся не на основании гражданского законодательства.Поэтому и требован... К Вам пришла прокуратура

Аноним

Да, что в Москве прям-таки зарплаты такие хорошие? я не беру крупнейшие корпорации (которыми влад... Москвичи не должны зарабатывать больше провинциалов

Аноним

А то, что называется "за счет средств работодателя." все равно из кармана работяги возьмут. Прост... За увольнение работников предпенсионного возраста хотят ввести уголовную ответственность

Аноним

Было - "Министерство финансов", стало - "Министерство распила" За увольнение работников предпенсионного возраста хотят ввести уголовную ответственность

Аноним

Было - "Министерство труда и социальной защиты", стало - "Министерство рабов и антисоциальных мер... За увольнение работников предпенсионного возраста хотят ввести уголовную ответственность

Аноним

Интересно о каком переобучении они там трещат?? и для чего это?? чтобы пенсионер стал привлекател... Медведев рассказал, ради кого пенсионная реформа

Аноним

244,47 максимум! ДААА! СЗВ-М надо срочно отменять!!!!! Скоро работающие пенсионеры получат прибавку к пенсии

Аноним

да, она молодец! такая прикольнулась над ними. ааа типа все равно все там решено, так хоть просто... Пропустивший голосование по повышению пенсионного возраста депутат подал в отставку с поста в «Единой России»

Аноним

Пусть все эти ворюги проваливают. Власть - народу. А уточек - на волю. Медведев рассказал, ради кого пенсионная реформа

Аноним

Старый ворчун, Вы писали:Аноним, Вы писали:нее в наших Российских декларациях простой смертный не... Сравнение налогов в России и США. От каждого по способностям?

Аноним

Старый ворчун, Вы писали:Аноним, Вы писали:нее в наших Российских декларациях простой смертный не... Сравнение налогов в России и США. От каждого по способностям?

Аноним

из какого урдома сбегают люди, утверждающие " не потребуется ликвидация компании за рубежом, дост... В России появились свои оффшоры. Но для избранных

Аноним

Над.К, Вы писали:Аноним, прокуратура действует на основании федерального закона о прокуратуре. Эт... К Вам пришла прокуратура

Аноним

А как же 30 млн. самозанятых граждан наверное сюда и входят граждане предпенсионного возраста. В ... Безработных предпенсионеров в России немного

Nаdine Аноним, Вы писали:замутили типа реформу, что бы заткнуть финансовую дыру в текущей схеме пенсионн... За увольнение работников предпенсионного возраста хотят ввести уголовную ответственность

Аноним

Интересно, точно в 2017 году? Вот те, кто зарегистрировался в 2018 - тем не надо. И отсутствие де... Подтверждаем основной вид деятельности в ФСС в 2017 году: пошаговая инструкция

Аноним

замутили типа реформу, что бы заткнуть финансовую дыру в текущей схеме пенсионного обеспечения, т... За увольнение работников предпенсионного возраста хотят ввести уголовную ответственность