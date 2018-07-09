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На сайте ПФР запущен раздел о пенсионном законопроекте

На официальном сайте ПФР появился новый раздел, посвященный ключевым положениям нашумевшего законопроекта о пенсиях, внесенного в Госдуму 16 июня.

Раздел «Что важно знать о новом законопроекте о пенсиях» содержит сведения о планируемых изменениях пенсионного законодательства. Информация систематизирована и собрана в подразделы. В них содержится информация о том, какова продолжительность жизни в РФ, каких изменений ждать нынешним пенсионерам, как будет происходить повышение возраста выхода на пенсию, у каких категорий льготников возраст выхода на пенсию останется без изменений и т.д. 

Планируется, что проект федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам назначения и выплаты пенсий» будет рассмотрен нижней палатой парламента в первом чтении до конца июля.

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