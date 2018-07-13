Расходы на ОС до ввода в эксплуатацию включаются в первоначальную стоимость

Порядок формирования первоначальной стоимости ОС установлен статьей 257 НК, согласно положениям которой первоначальная стоимость ОС определяется как сумма расходов на его приобретение, сооружение, изготовление, доставку и доведение до состояния, в котором оно пригодно для использования.

Учитывая изложенное, расходы, осуществленные до ввода в эксплуатацию ОС, включаются в первоначальную стоимость ОС и учитываются через механизм начисления амортизации в порядке, предусмотренном статьей 259 НК.

Такие разъяснения дает Минфин в письме № 03-03-06/1/42055 от 20.06.2018.