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Платежи по старым реквизитам ВТБ 24 больше не пройдут

01.01.2018 осуществлено объединение Банка ВТБ 24 и Банка ВТБ.
С даты объединения изменились платежные реквизиты.

Между тем до конца июня 2018 зачисление денежных средств в рублях по старым реквизитам осуществлялось в режиме автоматической переадресации на новые правильные реквизиты.

Теперь необходимо указывать только правильные реквизиты. Будьте внимательны!

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