Клерк.Ру
Новости для бухгалтера

По каким признакам банк будет блокировать карты

Центробанк назвал некоторые признаки, по которым будут определяться операции по переводу денег, на которые владелец банковского счета не давал согласия.

Итак, среди первых были названы:

  • многочисленные переводы от юрлица множеству физлиц в другие регионы;
  • платежи с непонятным назначением.

Напомним, что изменение в законодательстве в скором будущем даст банкам законное право приостанавливать операции по картам на срок до двух рабочих дней при подозрении на хищение средств.

В какой срок ЦБ обязуется опубликовать полный список признаков, узнайте здесь.

Читайте ещё
Все в рубрике Банки как контролеры
Мнения
Люди которым это нравится

Посетить семинар по теме «Банки как контролеры»

Все семинары по теме Банки как контролеры