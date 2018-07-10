В июле в ПФР надо сдать два отчета

Отчитаться в ПФР в этом месяце необходимо будет дважды: до 16 июля включительно принимаются сведения по форме СЗВ-М, а до 20 числа включительно – реестры застрахованных лиц, за которых перечислены дополнительные страховые взносы на накопительную пенсию, по форме ДСВ-З.

В случае нарушения данного срока территориальными органами ПФР будут применены финансовые санкции в соответствии с нормами ст. 17 Федерального закона от 01.04.1996 № 27-ФЗ в размере 500 рублей в отношении каждого застрахованного лица.