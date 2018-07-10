ФНС рассказала, сколько лет старейшему предпринимателю России

Скоты поганые, а не правительство. В народе, при упоминании фамилии: путин, употребляются только ...
Единственная цель такой мульки-укрупнить сумму, на которую пени будут начисляться, пока плати как...
Правительству всё чего-то хочется: не то через нацпроект уворовать, не то севрюжины с хреном, не ...
Помним "Здравоохранение", "Доступное жилье", "Образование", "Сельское хозяйство" скорее - п...
Нацпроект?Как же... Как жеПомним "Здравоохранение", "Доступное жилье", "Образование", "Сельское х...
Да налогооблагаемый доход возможно и будет, но он будет меньше чем при дарении. При дарении они н...
sv777, Вы писали: Я лично не хожу на ненужные мне сайты.А Вам тут не нравится, толком никто ...
sv777, Вы писали: дык ... и сайтов много, где не треба регистрация. Напугала воробьев рогатк...
Это раньше форумов, где можно было задать вопрос было мало. А сейчас ресурсов полно, где можно у ...
sv777, Вы писали:Я обращаюсь к администрации сайта Клерк.Пора уже ввести запрет на анонимные сооб...
Так, может, проблема не названии "бух.учет", а в том, что он составляется не по тем правила...
День добрый. ФГИС Меркурий подключили до 1.07.18, но приемка товара проходила на бумажном носител...
оказывается, чтобы провести сверку расчетов с контрагентом, раньше нужен был бухгалтер... Правда ...
Аноним, Вы писали:Вполне здравая с деловой точки зрения инструкция. Эти категории работников - са...
дык ... и сайтов много, где не треба регистрация. Напугала воробьев рогаткой Ну пуст...
sv777, Вы писали:Я обращаюсь к администрации сайта Клерк.Пора уже ввести запрет на анонимные сооб...
А если уж свекрови очень хочется переписать квартиру на сноху, то лучше это сделать через догово...
Ну и тарифищщщи! Это что за МАЛОЕ предприятие такое с 30-миллионным оборотом и 15-ю работниками??...
Анонимы , Москва, из постов 102 и 103 - разные анонимы? Один мне нравится , другой нет. Или он пе...
один-единственный общий УЧЕТ, и общие правила этого учета, на основании которого снова каждый смо...
зачем зачем - понятно зачем. Если говорить на бытовом языке, то у нас каждый раз когда люди пришл...
Вполне здравая с деловой точки зрения инструкция. Эти категории работников - самые проблемные. Ос...
Вы путаете малый бизнес и микробизнес, а точнее не бизнес даже, а хобби...
в куче стран 67 лет выход. зачем смягчать? 63 и так халява. принимайте уже быстрей. 10 лет назад ...
Если бывает в течение отчётного периода подобная ситуация с взносом собственных средств на расчёт...
Аноним, Вы писали:Когда же их пересажют, они же никогда не нажрутся. они сами себя сажать бу...
столько лет поддерживают малый бизнес, а он все никак не исчезает. Надо еще поддержать.
Стоимость нацпроекта — 554 млрд рублей. Одна из главных целей нацпроекта — увеличение на 30%...
Уже поддержали дальше некуда
выше так же упоминалось, что эта информация не достоверна для управленческого учета, и когда у те...
Аноним, Вы писали: Вот правильные выводы сделал Вассерман по поводу этой реформы.https://new...
Аноним, Вы писали:Получается при совмещении режимов УСН и ЕНВД вычет не положен? У нас помимо тор...
Аноним, Вы писали:Хватит терпеть путинскую гопоту,достали гниды питерские.Раньше с уважением отно...
Mmmaximmm, Вы писали:перепродайте чужой долг, если сами не можете выбить. у меня так ...