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ФНС рассказала, сколько лет старейшему предпринимателю России

Старейшему предпринимателю России 94 года, сообщает RT. Об этом телекомпании рассказали в Федеральной налоговой службе.

Московский ИП ведет бизнес в области розничной торговли преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в неспециализированных магазинах.

Ранее RT сообщал, что самому молодому предпринимателю России 14 лет.

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Мнения
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1 мнение
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Аноним
, Чебоксары
Это сказка о том, что у нас продолжительность жизни увеличилась и можно пенсионный возраст поднять! Привели бы в пример еще хирургов 90-95 летних, которые до сих пор оперируют - так ведь их единицы на миллион человек! 
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