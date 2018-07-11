Какие товары теперь не нужно проводить через «Меркурий»

29 июня опубликован Приказ Минсельхоза № 251 от 27.06.18, который вносит изменения в перечень товаров, подлежащих отражению в системе «Меркурий».

Перечень таких товаров изложен в новой редакции и вступил в силу 1 июля.

Так, в частности, из группы 04 списка исключена молочная продукция, выработанная из пастеризованного молока и пастеризованные молочные продукты, изготовленные промышленным способом и упакованные в потребительскую тару.

Из группы 16 исключены готовые или консервированные ракообразные, моллюски и прочие водные беспозвоночные.

Из группы 21 исключено мороженое.

Кроме того, исключены товары из группы 19, 20, 21, в составе которых содержится менее 50% продукции животного происхождения, молока или рыбы (моллюсков). В эти группы товаров входят, в частности, макаронные изделия с начинкой; продукты переработки овощей, фруктов, орехов; супы и бульоны, готовые и заготовки для их приготовления.