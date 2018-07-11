Газбанк лишился лицензии

Сегодня отозвана лицензия на осуществление банковских операций у АО АКБ «Газбанк» (г. Самара).

На балансе кредитной организации образовался значительный объем проблемных активов. Кроме того, в деятельности банка установлены нарушения требований нормативных актов Банка России в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

ЦБ неоднократно (11 раз в течение последних 12 месяцев) применял в отношении АО АКБ «ГАЗБАНК» меры надзорного воздействия, в том числе дважды вводил ограничения на привлечение вкладов населения, сообщает пресс-служба регулятора.