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Используйте возможность получить дополнительный аттестат бухгалтера

Специалисты знают, что работа главного бухгалтера в организации, имеющей обособленные подразделения, более сложная и имеет определенную специфику, иными словами, требует обладания дополнительными знаниями.

С 1 июля 2018 года ИПБ России начал аттестацию с целью получения дополнительных аттестатов:

  • главного бухгалтера организации государственного сектора, имеющей обособленные подразделения;
  • главного бухгалтера коммерческой организации, имеющей обособленные подразделения.

Новые аттестаты ИПБ России понадобятся таким главным бухгалтерам для подтверждения на рынке труда их более высокой квалификации.

Подробности узнайте здесь.

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