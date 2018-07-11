Часть курортников в Ставрополье отказывается платить курортный сбор

Первые месяцы действия в России курортного сбора дали неожиданный результат: почти 3% отдыхавших на Ставрополье отказались платить дополнительно 50 руб. в день. Административные протоколы были составлены примерно в ста случаях.

В мае-июне курорты Ставропольского края — Ессентуки, Железноводск, Кисловодск и Пятигорск — посетили 85 тыс. человек, сообщил РБК начальник отдела контроля собираемости курортного сбора министерства туризма и оздоровительных курортов Ставропольского края Владислав Предыбайло. По его данным, курортный сбор в размере 50 руб. с человека в сутки заплатили 72,8 тыс. туристов, еще 9,7 тыс. оказались льготниками и поэтому были освобождены от уплаты сбора. Но оставшиеся 2,5 тыс. человек, или почти 3% всех отдохнувших, курортный сбор платить отказались.

От уплаты курортного сбора освобождены местные жители, все несовершеннолетние, пенсионеры, герои России и СССР, ветераны и участники Великой Отечественной войны, инвалиды, малоимущие, студенты, лица, которые проходят лечение в рамках обязательного медицинского или социального страхования, и ряд других категорий граждан.

Всего власти Ставропольского края за первые два месяца действия курортного сбора собрали, по информации Предыбайло, дополнительные 37,6 млн руб. Из этих цифр следует, что один турист заплатил в среднем 516 руб. и, таким образом, провел на курортах Ставрополья около десяти дней. Всего в 2018 году власти Ставрополья рассчитывают собрать с отдыхающих почти 181,6 млн руб. и направить всю эту сумму на развитие курортной инфраструктуры, указано в бюджете края.

Курортный сбор с отдыхающих собирают отели, санатории, гостевые дома и другие официальные учреждения размещения. Сбор не входит в стоимость проживания — его взимают отдельно за каждый день проживания, кроме дня заезда. Оплатить сбор турист должен до выезда из гостиницы, после его уплаты объект размещения обязан предоставить клиенту подтверждающий документ.

В Ставропольском крае ожидали, что отказывающихся платить курортный сбор будет меньше, признается Предыбайло. В статистику отказников попали, например, льготники, которые не смогли предоставить гостинице документы, освобождающие их от уплаты курортного сбора (по закону это должен быть оригинал документа или его нотариально заверенная копия).

В первый месяц эксперимента таких отказников без подтверждающих льготу документов было много, рассказывает Предыбайло. Кроме того, по его словам, оплачивать сбор отказывались некоторые граждане, которые не могут быть привлечены к административной ответственности — «люди в погонах, судьи, прокуроры, депутаты». «Они могут смело не платить курортный сбор, и им за это ничего не будет», — признает представитель краевой администрации.

На алтайском курорте Белокуриха в мае были зафиксированы «всего лишь несколько случаев отказа оплатить курортный сбор, в июне отказы не были зафиксированы», сообщали ранее РБК в управлении Алтайского края по внешним связям, туризму и курортному делу. Как утверждают чиновники, отдыхающие в Белокурихе «с пониманием относятся к проведению эксперимента».

Всего за два месяца эксперимента в Белокурихе собрали более 4 млн руб. курортного сбора. В мае 2018-го сбор заплатили 6 тыс. человек, количество туристов в июне в управлении не предоставили.