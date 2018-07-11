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Возраст выхода женщин на пенсию в законопроекте могут скорректировать

Законопроект о повышении пенсионного возраста не претерпит серьезных изменений к первому чтению в Государственной думе РФ, а при рассмотрении поправок порог выхода на пенсию женщин может быть понижен, сообщил «Интерфаксу» в среду источник в российском парламенте.

«В первом чтении документ будет рассмотрен в его нынешнем виде», — сказал собеседник агентства.

Вместе с тем, по его словам, при обсуждении поправок «параметры выхода на пенсию могут быть скорректированы». «Обсуждается вариант, при котором срок выхода женщин на пенсию может быть снижен на два-три года — до 60 лет», — сказал источник. Он подчеркнул, что «окончательного решения еще нет, и многое будет зависеть от обсуждения документа на экспертном уровне».

Несколько депутатов, знакомых с процессом работы над законодательной инициативой правительства, в беседе с «Интерфаксом» также не исключили, что в законопроект будут внесены коррективы. «Возможно, в постановлении Госдумы, которое будет принято по итогам первого чтения, мы изложим основные направления работы над этим законопроектом при подготовке его ко второму чтению — оно будет осенью», — сказал один из собеседников агентства.

Еще один источник заявил, что «реальна возможность снижения новой планки возраста выхода на пенсию женщин — с 63 до 60 лет».

По его словам, велики шансы на внесение корректив в положение проекта закона, согласно которому право выхода на пенсию на два года раньше получат имеющие большой страховой стаж — 45 лет (мужчины) и 40 лет (женщины). «Я знаю, что обсуждается возможность снижения этих цифр», — сообщил собеседник агентства.

Необходимость уточнения ряда норм законопроекта фактически подтвердило состоявшееся его обсуждение на заседании президиума фракции «Единая Россия», которое прошло 9 июля с участием главы Минтруда Максима Топилина.

«Депутаты задавали вопросы по сути, пытаясь понять, сколько будут „стоить“ бюджету конкретные новации и каков в итоге будет эффект от пенсионной реформы. Каково будет реальное увеличение пенсии с учетом ожидаемой инфляции. Какой „минус“ даст оплата больничных — их увеличения следует ожидать», — рассказал «Интерфаксу» о состоявшемся в понедельник разговоре один из участников дискуссии.

Звучали также вопросы о возможности роста числа инвалидов, что может стать дополнительным обременением для бюджета, поднималась тема пособий по безработице. Депутаты интересовались судьбой предусмотренной сейчас в законе компенсации, привязанной к действующему пенсионному возрасту 55 и 60 лет, — в частности, стоимости транспортных расходов пенсионеров, проживающих в районах Дальнего Востока и Севера.

Собеседник агентства отметил, что «пока не на все вопросы от представителя правительства получены ответы».

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Мнения
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11 мнений
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Аноним
, Пенза
За разработку законопроекта о повышении пенсионного возраста вешать на фонарях.
За предложение повышения пенсионного возраста ввести прилюдное отрубание головы на Красной площади.
Кто против?
Если вы против, то объясните причину вашего противления.
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Аноним
, Москва

Аноним, Вы писали:

За разработку законопроекта о повышении пенсионного возраста вешать на фонарях.
За предложение повышения пенсионного возраста ввести прилюдное отрубание головы на Красной площади.
Кто против?
Если вы против, то объясните причину вашего противления.

 

Я против. Слишком быстро и гуманно получается
Клерк
Елена_N
, Ростов-на-Дону
МинТруд уже заявил, что смягчение условий повышения пенсионного возраста не приведет к планируемому улучшению финансового положения пенсионеров. Так что - "улыбаемся и машем"
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Аноним
, Волгоград
Если пересмотреть выплаты из ПФ, упорядочить их, то не нужно будет повышать возраст. Из ПФ надо убрать выплату маткапитала, пересмотреть выплаты маткапитала, пособий тем, кто на ПМЖ в других странах, т.к. мы содержим их родителей, бабушек /дедушек, родственников, да ещё и им выплачиваем пособия. С чего бы?Пересмотреть двойное начисление и выплату пенсий военнослужащим, силовым структурам, госслужащим и пр. Почему некоторые получают пенсии за военную службу+когда работал на гражданке? По Конституции у всех равные права, вот и вводите одни правила для всех. Почему госслужащим пенсии начисляются 60-70% от оклада? И таких почему много. 
<b>Модератор</b>
Над.К
Из ПФ надо убрать выплату маткапитала

 Да не платится маткапитал за счет средств ПФР. Откуда вы такую ересь берете? ПФР только администрирует выдачу. Деньги дает государство.

ем, кто на ПМЖ в других странах

 Т.е. люди много лет проработали на наше государство, а их надо лишить заслуженной пенсии? Или Вы о каких пособиях речь ведете?

Почему некоторые получают пенсии за военную службу+когда работал на гражданке?

 Потому что когда они работали на гражданке, за них уплачивались взносы в ПФР. На каком основании надо людей лишать заработанной пенсии?

Вот диву даешься, как люди пытаются отобрать у других людей копеечные пенсии и пособия ((

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Аноним
, Москва
Если пересмотреть выплаты из ПФ

 надо не выплаты пересматривать, а наполнение пенсионного фонда увеличивать.

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Аноним
, Москва
"При стаже 45 лет можно на 2 года раньше выйти на пенсию", т.е. мужчинам нечего учиться в ВУЗе или ССУЗе, а сразу после школы надо идти работать рабочим. Законотворцы думают, что сами предлагают? Сколько бы народ был против пенсионной реформы, чует мое сердце, примут без существенных изменений. Как ЕР после этого хочет выиграть на выборах, как Медведев Д.А. собирается (он наверняка будет) баллотироваться в президенты РФ? 
Клерк
Olga_Ogneva
, Иркутск

Аноним, Вы писали:

". Как ЕР после этого хочет выиграть на выборах, как Медведев Д.А. собирается (он наверняка будет) баллотироваться в президенты РФ? 

 И будет баллотироваться, и даже победит. 76 % будут "за". Бедный, многострадальный народ...

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