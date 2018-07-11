Возраст выхода женщин на пенсию в законопроекте могут скорректировать

Законопроект о повышении пенсионного возраста не претерпит серьезных изменений к первому чтению в Государственной думе РФ, а при рассмотрении поправок порог выхода на пенсию женщин может быть понижен, сообщил «Интерфаксу» в среду источник в российском парламенте.

«В первом чтении документ будет рассмотрен в его нынешнем виде», — сказал собеседник агентства.

Вместе с тем, по его словам, при обсуждении поправок «параметры выхода на пенсию могут быть скорректированы». «Обсуждается вариант, при котором срок выхода женщин на пенсию может быть снижен на два-три года — до 60 лет», — сказал источник. Он подчеркнул, что «окончательного решения еще нет, и многое будет зависеть от обсуждения документа на экспертном уровне».

Несколько депутатов, знакомых с процессом работы над законодательной инициативой правительства, в беседе с «Интерфаксом» также не исключили, что в законопроект будут внесены коррективы. «Возможно, в постановлении Госдумы, которое будет принято по итогам первого чтения, мы изложим основные направления работы над этим законопроектом при подготовке его ко второму чтению — оно будет осенью», — сказал один из собеседников агентства.

Еще один источник заявил, что «реальна возможность снижения новой планки возраста выхода на пенсию женщин — с 63 до 60 лет».

По его словам, велики шансы на внесение корректив в положение проекта закона, согласно которому право выхода на пенсию на два года раньше получат имеющие большой страховой стаж — 45 лет (мужчины) и 40 лет (женщины). «Я знаю, что обсуждается возможность снижения этих цифр», — сообщил собеседник агентства.

Необходимость уточнения ряда норм законопроекта фактически подтвердило состоявшееся его обсуждение на заседании президиума фракции «Единая Россия», которое прошло 9 июля с участием главы Минтруда Максима Топилина.

«Депутаты задавали вопросы по сути, пытаясь понять, сколько будут „стоить“ бюджету конкретные новации и каков в итоге будет эффект от пенсионной реформы. Каково будет реальное увеличение пенсии с учетом ожидаемой инфляции. Какой „минус“ даст оплата больничных — их увеличения следует ожидать», — рассказал «Интерфаксу» о состоявшемся в понедельник разговоре один из участников дискуссии.

Звучали также вопросы о возможности роста числа инвалидов, что может стать дополнительным обременением для бюджета, поднималась тема пособий по безработице. Депутаты интересовались судьбой предусмотренной сейчас в законе компенсации, привязанной к действующему пенсионному возрасту 55 и 60 лет, — в частности, стоимости транспортных расходов пенсионеров, проживающих в районах Дальнего Востока и Севера.

Собеседник агентства отметил, что «пока не на все вопросы от представителя правительства получены ответы».