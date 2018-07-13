ФСС сообщает о маленьких зарплатах в Трудинспекцию

Власти регионов продолжаю вести борьбу с «серыми» зарплатами. Так, в частности, в Кировской области отделение ФСС отчиталось, что за 1 квартал 2018 года передало в Трудинспекцию информацию более чем на 6 тыс. страхователей, у которых средняя зарплата меньше МРОТ и прожиточного минимума. Под раздачу также попали и те работодатели, которые имеют недоимку по взносам в ФСС.

Отметим, делиться информацией с трудинспекторами фонды и налоговиков обязывает Распоряжение регионального Правительства от 23.01.2015 № 18, которым утвержден План мероприятий по повышению эффективности работы по легализации неформального рынка труда.