Разработан нацпроект по малому бизнесу

Минэкономразвития подготовило нацпроект «Малое и среднее предпринимательство (МСП)», рассчитанный до 2024 года. Стоимость нацпроекта — 554 млрд рублей.

Одна из главных целей нацпроекта — увеличение на 30% численности занятых в сфере малого предпринимательства с нынешних 19 млн до 25 млн человек к 2024 году, пишет «Коммерсант».

На финансовую поддержку предпринимателей планируется потратить 178 млрд руб.

Также планируется увеличить объем госзакупок у малого бизнеса — с нынешних 2 трлн руб. до 4,2 трлн руб.

Нацпроект предполагает к июлю 2019 года создание единого агрегатора мер господдержки. Есть в нем и раздел по самозанятым — предлагается, что с новым режимом налогообложения (единый платеж с выручки), вычетом для физлиц—потребителей услуг самозанятых, а также с налоговым капиталом (сумма на развитие бизнеса, которая пойдет в счет уплаты налога) правительство определится к марту 2019 года.