Разработан нацпроект по малому бизнесу

Минэкономразвития подготовило нацпроект «Малое и среднее предпринимательство (МСП)», рассчитанный до 2024 года. Стоимость нацпроекта — 554 млрд рублей.
Одна из главных целей нацпроекта — увеличение на 30% численности занятых в сфере малого предпринимательства с нынешних 19 млн до 25 млн человек к 2024 году, пишет «Коммерсант».
На финансовую поддержку предпринимателей планируется потратить 178 млрд руб.
Также планируется увеличить объем госзакупок у малого бизнеса — с нынешних 2 трлн руб. до 4,2 трлн руб.
Нацпроект предполагает к июлю 2019 года создание единого агрегатора мер господдержки. Есть в нем и раздел по самозанятым — предлагается, что с новым режимом налогообложения (единый платеж с выручки), вычетом для физлиц—потребителей услуг самозанятых, а также с налоговым капиталом (сумма на развитие бизнеса, которая пойдет в счет уплаты налога) правительство определится к марту 2019 года.
Уже поддержали дальше некуда
Стоимость нацпроекта — 554 млрд рублей.
Одна из главных целей нацпроекта — увеличение на 30% численности занятых в сфере малого предпринимательства
учитывая стоимость проекта - понятно какая другая главная цель. А вообще идея хорошая - сначала убить малый бизнес, а потом списать миллиарды на его развитие
Вы путаете малый бизнес и микробизнес, а точнее не бизнес даже, а хобби...
Интересно, каким образом при имеющихся входных данных будут увеличивать "численность занятых в сфере малого предпринимательства"? Понятно, что все это - чистой воды распил, но все же??? Регистрировать по два раза?
все просто. уничтожаем микробизнес, все идут работать в таксисты и курьеры у малого бизнеса
сбербанк и яндекс открыли магазин вливание 60 миллиардов, ип все сдохнут в интернете, магазины уже сдохли от сетей, ип пойдут конкурировать в дворники с мигрантами, за 2 копейки будут батрачить на капиталистов
А чего такое господдержка? Очередная демократическая Лапша? Что бы Идиоты хавали?
Вот с хоббей то и придется 6% отдавать.
Аноним, Вы писали:
"Нонишное пакаление савецких людей будид жыть при камунизЬме!"
(Программа КПСС, принята XXII съездом в 1961 году)