Клерк.Ру
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Разработан нацпроект по малому бизнесу

Минэкономразвития подготовило нацпроект «Малое и среднее предпринимательство (МСП)», рассчитанный до 2024 года. Стоимость нацпроекта — 554 млрд рублей.

Одна из главных целей нацпроекта — увеличение на 30% численности занятых в сфере малого предпринимательства с нынешних 19 млн до 25 млн человек к 2024 году, пишет «Коммерсант».

На финансовую поддержку предпринимателей планируется потратить 178 млрд руб.

Также планируется увеличить объем госзакупок у малого бизнеса — с нынешних 2 трлн руб. до 4,2 трлн руб.

Нацпроект предполагает к июлю 2019 года создание единого агрегатора мер господдержки. Есть в нем и раздел по самозанятым — предлагается, что с новым режимом налогообложения (единый платеж с выручки), вычетом для физлиц—потребителей услуг самозанятых, а также с налоговым капиталом (сумма на развитие бизнеса, которая пойдет в счет уплаты налога) правительство определится к марту 2019 года.

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Мнения
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19 мнений
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Аноним
, Москва

Стоимость нацпроекта — 554 млрд рублей.

Одна из главных целей нацпроекта — увеличение на 30% численности занятых в сфере малого предпринимательства


учитывая стоимость проекта - понятно какая другая главная цель.  А вообще идея хорошая - сначала убить малый бизнес, а потом списать миллиарды на его развитие

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Аноним
, Москва
Нацпроект?
Как же... Как же
Помним "Здравоохранение", "Доступное жилье", "Образование", "Сельское хозяйство"
Цельных четыре объявляли когдатось
Трулялякали о них из кажного утюга.
И что? Доступное жулье - это да. ....
Так и с этим будет
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Аноним
, Москва

Помним "Здравоохранение", "Доступное жилье", "Образование", "Сельское хозяйство"

 

скорее - помянем.   Все вышеперечисленное успешно похерено

Клерк
Первоклассник
Правительству всё чего-то хочется: не то через нацпроект уворовать, не то севрюжины с хреном, не то самозанятых ободрать. По мотивам Н.Щедрина
Клерк
Елена_N
, Ростов-на-Дону

Интересно, каким образом при имеющихся входных данных будут увеличивать "численность занятых в сфере малого предпринимательства"? Понятно, что все это - чистой воды распил, но все же??? Регистрировать по два раза? 

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Аноним
, Санкт-Петербург

сбербанк и яндекс открыли магазин вливание 60 миллиардов, ип все сдохнут в интернете, магазины уже сдохли от сетей, ип пойдут конкурировать в дворники с мигрантами, за 2 копейки будут батрачить на капиталистов

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Аноним
, Пенза
Нацпроект предполагает к июлю 2019 года создание единого агрегатора мер господдержки

А чего такое господдержка?   Очередная демократическая Лапша? Что бы Идиоты хавали? 

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Аноним
, Москва
Начните поддержку с малого: сокращение отчетности. Ежемесячная отчетность это ни в какие рамки, бухгалтерия того самого малого бизнеса (когда один в организации) в отпуск больше чем на неделю уйти не может. Штат чиновников ПФ сто тысяч человек, при том, что куча дублирующей отчетности и все взвалено на работодателя.
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Аноним
, Астрахань
Господа  люди. не забывайте главного, Как только вы открыли ИП. с этого самого момента, вы должны государству 120 000 рублей. это страх.пенс. и т.д. Поэтому не клюйте на наживку- обманку. пусть государство само с собой занимается этой любовью. 
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Аноним
, Астрахань
Не один малый бизнес не построит в стране не заводов, не пароходов, а то что нам предлагают, это тоже самое, чем мы занимаемся в повседневной жизни от без исходности , только теперь за свою без исходность мы должны платить.  абсурд.
Клерк
Старый ворчун

Аноним, Вы писали:

Нацпроект?
Как же... Как же
Помним "Здравоохранение", "Доступное жилье", "Образование", "Сельское хозяйство"
Цельных четыре объявляли когдатось
Трулялякали о них из кажного утюга.
И что? Доступное жулье - это да. ....
Так и с этим будет

 "Нонишное пакаление савецких людей будид жыть при камунизЬме!"

(Программа КПСС, принята XXII съездом в 1961 году)

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