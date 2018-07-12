Появится новый ГОСТ по пожарной безопасности

В РФ появится ГОСТ по пожарной безопасности. В соответствии с проектом документа, мероприятия по оценке ристков возникновения возгорания на объектах должны будут оцениваться ежемесячно. А экспертные заключения будут храниться в открытом национальном реестре, передают «Известия».

Предполагается, что первое время стандарт будет применяться организациями на добровольной основе, но через 2-3 года он станет обязательным для любых объектов — производственных и торговых предприятий, учреждений, административных помещений и даже мест общего пользования в многоквартирных домах.

В проекте национального стандарта указано, что ответственным за противопожарную безопасность в организации можно будет сделать только сотрудника, прошедшего специальное обучение. В свою очередь, компания сможет воспользоваться услугами независимой экспертной организацией, которая возьмет на себя весь объем работ и составление необходимой документации.

Если проверка выявила нарушения, ответственный сотрудник должен письменно доложить о них руководителю и предложить меры по их устранению. В случае, когда сотрудник сделал всё от него зависящее, а начальник отказался способствовать устранению нарушений, то ответственность в случае возникновения пожара понесет руководитель.

Проект нацстандарта «Организация производственного контроля в области пожарной безопасности» разработан техническим комитетом, созданным на базе Национального союза организаций в области обеспечения пожарной безопасности (НСОПБ).

Сейчас законодательством предусмотрены различные формы, по которым объекты оцениваются на соответствие требованиям пожарной безопасности. Но по ряду из них не установлено, в каких случаях и с помощью какой процедуры должна проводиться оценка. Одна из таких форм — производственный контроль. Новый нацстандарт устанавливает четкие требования к его проведению, ликвидируя этот пробел, — рассказал президент НСОПБ, Сергей Серегин.

Планируется, что секретариат технического комитета НСОПБ по стандартизации создаст специальный национальный реестр в котором будут храниться сведения обо всех выданных экспертных заключениях, в том числе — о несоответствии требованиям пожарной безопасности. Такой реестр будет размещен в открытом доступе. Кроме того, в течение пяти рабочих копия заключения должна направляться в структурное подразделение регионального МЧС.

Все заключения, экспертизы, расчеты и исследования, полученные в рамках проверки, будут формироваться в экспертное дело. Согласно стандарту, оно должно храниться либо на предприятии, либо в экспертной организации в течение всего срока договора. При необходимости дело предоставят органам власти или государственного надзора. Эти материалы также смогут использовать страховые компании и суды.

У нас появляется новый институт контроля в области пожарной безопасности, который оказывает содействие органам власти и одновременно помогает бизнесу привести объекты в соответствие действующим нормам. Случайных людей, назначенных ответственными за пожарную безопасность и формально исполняющих свои обязанности, в организациях больше не будет, за этим будут следить профессионалы, — пояснил депутат Госдумы, Анатолий Выборный.

Кроме того, по его мнению, стандартизация также поможет минимизировать число злоупотреблений при проверках в этой сфере.