Норма об отмене налога на движимое имущество прошла второе чтение

Накануне Госдума во втором чтении приняла законопроект № 249505-7 о совершенствовании налогового администрирования.
Документом, в том числе, предусматривается отмена налога на имущество организаций в части движимого имущества.
Эта и другие поправки появились в проекте ко второму чтению.
Законопроектом также предусматривается ускорение камеральной проверки по НДС. Срок сокращается с 3 месяцев до 2-ух.
Проектом также предусматривается, что у бухгалтеров будет 10 дней, чтобы предоставить документы по требованию налоговиков вне рамок налоговой проверки (по п.2 ст. 93.1 НК).
В проекте также идет речь об упрощенном порядке возмещения НДС и уточнении перечня документов, подтверждающих экспорт товаров.
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