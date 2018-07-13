Норма об отмене налога на движимое имущество прошла второе чтение

Накануне Госдума во втором чтении приняла законопроект № 249505-7 о совершенствовании налогового администрирования.

Документом, в том числе, предусматривается отмена налога на имущество организаций в части движимого имущества.

Эта и другие поправки появились в проекте ко второму чтению.

Законопроектом также предусматривается ускорение камеральной проверки по НДС. Срок сокращается с 3 месяцев до 2-ух.

Проектом также предусматривается, что у бухгалтеров будет 10 дней, чтобы предоставить документы по требованию налоговиков вне рамок налоговой проверки (по п.2 ст. 93.1 НК).

В проекте также идет речь об упрощенном порядке возмещения НДС и уточнении перечня документов, подтверждающих экспорт товаров.