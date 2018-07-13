25 миллионов раз налогоплательщики воспользовались сервисом ФНС «Единый реестр МСП»

Почти 25 млн запросов сделали пользователи Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства с момента его запуска в августе 2016 года, сообщает ФНС.

Сервис предоставляет возможность как обычного, так и расширенного поиска информации о компании или ИП. За два года зарегистрировано 20,3 млн обычных и 2,7 млн расширенных запросов. В последнем варианте пользователи могут выбрать субъекты МСП по типу и категории субъекта, по региону, муниципальному образованию, а также по конкретным видам экономической, лицензируемой деятельности, продукции, по наличию заключенных договоров, участию в программах партнерства.

Кроме того, есть возможность определить принадлежность к субъектам МСП сразу всех интересующих юрлиц или ИП с помощью поиска по списку ИНН. Таких запросов направлено почти 1,8 млн.

За сведениями, подписанными усиленной квалифицированной электронной подписью ФНС России, направлено 5,6 млн запросов.