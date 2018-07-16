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Зарегистрировать юрлицо можно электронно

Зарегистрировать юрлицо поможет электронный сервис ФНС  «Государственная регистрация юридических лиц и индивидуальных предпринимателей».

Сервис предоставляет возможность оперативно сформировать типовой комплект документов для госрегистрации при создании юрлица, который включает в себя:

- заявление по форме № Р11001;

- решение о создании юридического лица;

- типовую форму устава.

Кроме того, сервис позволяет произвести онлайн-оплату госпошлины за регистрацию.

Сформированный пакет документов может быть направлен в регистрирующий орган различными способами, в том числе:

- в электронном виде при наличии у заявителя ключа электронной подписи (КЭП), выданного удостоверяющим центром, аккредитованным в Минкомсвязи России;

- в виде электронной интерактивной заявки (наличие КЭП не требуется);

- лично в регистрирующий орган.

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