Зарегистрировать юрлицо можно электронно

Зарегистрировать юрлицо поможет электронный сервис ФНС «Государственная регистрация юридических лиц и индивидуальных предпринимателей».
Сервис предоставляет возможность оперативно сформировать типовой комплект документов для госрегистрации при создании юрлица, который включает в себя:
- заявление по форме № Р11001;
- решение о создании юридического лица;
- типовую форму устава.
Кроме того, сервис позволяет произвести онлайн-оплату госпошлины за регистрацию.
Сформированный пакет документов может быть направлен в регистрирующий орган различными способами, в том числе:
- в электронном виде при наличии у заявителя ключа электронной подписи (КЭП), выданного удостоверяющим центром, аккредитованным в Минкомсвязи России;
- в виде электронной интерактивной заявки (наличие КЭП не требуется);
- лично в регистрирующий орган.