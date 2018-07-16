Зарегистрировать юрлицо можно электронно

Аноним

Женщина тоже должна ответственность нести и думать от кого рожать. Шикарная логика! В посте... Алименты хотят переложить на государство

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Мое непредвзятое мнение. Пользуюсь МД с 2014 года. ИП 6% без сотрудников. Первый год все было шок... Почему бухгалтеры жалуются на сервис «Моё дело»: расследование «Клерка»

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По вашей логике, одному мужику хватает з.п., чтоб содержать семью, а другому с этой же з.п. не хв... Алименты хотят переложить на государство

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У меня все работает, видимо неполадки уже устранили В мобильном банке Сбербанка произошел сбой

Над.К зарплата директора должна быть в разумных пределах, в бюджете это отработали, скоро введут и в ко... С какой скоростью должен работать бухгалтер

Над.К Их то же можно пронормировать, глядишь, они решения свои более обдуманно будут принимать. Думать ... С какой скоростью должен работать бухгалтер

Аноним

Если он -учредитель гений - он прибыль не в карман, а в обороты кинет. Таких много. 1 директор на... С какой скоростью должен работать бухгалтер

Над.К Над.К, повторяюсь , нормируется любой вид деятельности. Представила обращение к Пушкину - ... С какой скоростью должен работать бухгалтер

Аноним

Санкт-Петербург , пенсия 8300 со всеми надбавками, за 28 лет стажа работы. Ушла на пе... Социальная доплата к пенсии: кому, когда и сколько. Таблица с суммами по всем регионам

Аноним

А можно получить налоговый вычет только на кассу или на фискальный накопитель тоже? ФНС РФ: Письмо № СД-4-3/3375@ от 20.02.2018

Аноним

В соответствии с пунктом 1 статьи 67.1 Федерального закона от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об... За долги по налогам могут перекрыть выезд за границу или запретить управлять автомобилем

nat1933137 Двойные стандарты - это основа нашей "рыночной" экономики. Себестоимость нужно планировать, для т... С какой скоростью должен работать бухгалтер

Аноним

Надежда, благодарю за ответ!Лучше заплачу от греха подальше)) ИП на УСН 6%: как уменьшить налог на страховые взносы

Надежда-25 Аноним, Вы писали:Обеспечьте мужиков работой нормальной!!! С адекватной ЗП. И не надо... Алименты хотят переложить на государство

nat1933137 Неправда. Хотя нормировщикам приятно так думать, да )) Над.К, повторяюсь , нормирует... С какой скоростью должен работать бухгалтер

Аноним

Часто слышу, у нас рыночная экономика, не нужно планирование. Двойные стандарты - эт... С какой скоростью должен работать бухгалтер

Аноним

А сколько они планируют так же потратить и на "здравоохранение" в данной связи и таким же способом? Митинги против повышения пенсионного возраста: где и когда

Аноним

в нашей стране все работают мамы, папы, дедушки, бабушки и не хватает детям. Или тратить не умее... Алименты хотят переложить на государство

Аноним

"Топилин пообещал тратить ₽5 млрд в год на переобучение предпенсионеров"Мы знаем, как в наш... Митинги против повышения пенсионного возраста: где и когда

svetuochek Добрый день! А если ООО продает ОС физлицу, в качестве оплаты передается вексель третьего лица. О... Полный обзор поправок в 54-ФЗ: понятные комментарии и сравнительная таблица

Мадама Если сократить количество мигрантов нам всем будет только лучше. Брат на стройке получает сейчас&... Мигранты больше не нужны. Их рабочие места займут предпенсионеры

nat1933137 Нужно для себя, чтобы планировать время. В основе всех планов, сегодня - бюджет должно лежа... С какой скоростью должен работать бухгалтер

Аноним

Только почему не в феврале например? Что изменилось с февраля то, Максимка? Максимка постес... Комитет Госдумы одобрил проект по повышению пенсионного возраста

Аноним

А объявление пенсионной реформы случайно совпало после марта :)) До выборов никак не могли опреде... Силуанов: объявление о повышении пенсионного возраста случайно совпало с днем старта ЧМ-2018

Аноним

Аноним, Вы писали:Надеюсь, что их кто-нибудь обязательно проклянет и их и весь их род... Вы,... Комитет Госдумы одобрил проект по повышению пенсионного возраста

Аноним

В Германии медсестра может позволить себе снимать жильё, содержать ребёнка без всяких алиме... Алименты хотят переложить на государство

Аноним

Именно сейчас !! :)) Только почему не в феврале например? Что изменилось с февраля то, Максимка? Комитет Госдумы одобрил проект по повышению пенсионного возраста

Аноним

Я представляю какой будет рост смертности... это еще нам и не скажут. Будут рассказывать на... «Ночной бухгалтер». Вместо мигрантов поработают пожилые россияне. Сбер + Тинькофф

Аноним

Не понятно,почему наша власть индексирует саму пенсию, а все взносы, которые каждый из нас пере... Союз страховщиков хочет участвовать в дележе «пенсионного пирога»

Аноним

"Никто, кроме нас!""Если не мы, то кто!?" Комитет Госдумы одобрил проект по повышению пенсионного возраста

Аноним

Будем надеяться, что Президент остановит этот беспредел. Надежда умирает последней. Митинги против повышения пенсионного возраста: где и когда

Аноним

Надеюсь, что их кто-нибудь обязательно проклянет и их и весь их род... Комитет Госдумы одобрил проект по повышению пенсионного возраста

Аноним

Аноним, Вы писали:Аноним, Вы писали:Не могу понять, почему в списке городов нет Москвы? Москвичей... Митинги против повышения пенсионного возраста: где и когда