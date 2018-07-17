Налоговики по телефону убеждают физлиц уплатить налоги

Работа с неплательщиками имущественных налогов включает себя проведение рейдов совместно с судебными приставами, в ходе которых может быть произведен арест имущества.

Помимо этого представители налоговой службы напоминают об имеющейся задолженности физлицам посредством телефонного разговора, сообщает УФНС по Курганской области.

«Таким образом, мы напоминаем гражданам о необходимости своевременного расчета с бюджетом. Ведь, если задолженность не уплачена в срок, то ее взыщут из любых источников дохода физического лица, - говорит начальник отдела камеральных проверок ИФНС по г. Кургану Н. А. Александрова. – Очень многие в результате проведенных бесед понимают, что не нужно дожидаться неприятных последствий и оплачивают задолженность».