Утвержден прожиточный минимум за I квартал 2018 года

Аноним

в тинькофф банке все переводы на карту стороннего банка бесплатные до 20 тыс в отчетный период т.... Стали известны подробности сотрудничества «Сбера» и «Тинькофф» по карточным переводам

Аноним

Над.К, Вы писали:ИП без работников может получать вычет до конца 2019 года Спасибо вам за ко... Как получить вычет на покупку онлайн-ККТ: подробная инструкция с образцами документов

Аноним

Спасибо вам за компетентные и оперативные ответы. Читаю вас с удовольствием уже много лет. Все, п... Как получить вычет на покупку онлайн-ККТ: подробная инструкция с образцами документов

Gvozdi4ca то есть приставы не могут сейчас как-то добыть денег с неплательщиков, а когда государство заплат... Алименты хотят переложить на государство

Аноним

Я так понял, что за призыв к свободе, равенству и братству у нас грозит 282-я? Мигранты больше не нужны. Их рабочие места займут предпенсионеры

Wern Аноним, Вы писали:Ага. И молодёжь больше не нужна. Пусть на хрен из страны уезжают. А демографию ... Мигранты больше не нужны. Их рабочие места займут предпенсионеры

Аноним

Просто теперь при приёме на работу людям будут предлагать сразу писать заявление по собственному ... Из данных персучета Минтруд узнает о работающих пенсионерах и будет следить за их трудовой судьбой

Аноним

Ага. И молодёжь больше не нужна. Пусть на хрен из страны уезжают. А демографию то же пенсионеры н... Мигранты больше не нужны. Их рабочие места займут предпенсионеры

Аноним

ну чо, молодцы, нашли, что деньги есть, а уж каким способом отнять - дело третье Как налоговики ищут жертв для выездных проверок

Аноним

Спасибо за подробные разъяснения. Кто получает арендную плату в период с даты передачи имущества до момента госрегистрации договора купли-продажи?

Аноним

yante, Вы писали:> Последние две цифры указываются через пробел. Я недавно спорил с... Как правильно заполнить РСВ: инструкция от налоговиков

понаехавший Тут И поэтому данная реформа касается всех ... кроме членов госдумы, правительства и прочих чин... Улыбаемся и пашем: новые мемы про пенсионный возраст

yante > Последние две цифры указываются через пробел. Я недавно спорил с одним начальнико... Как правильно заполнить РСВ: инструкция от налоговиков

Аноним

Все, теперь все предельно ясно, перед пенсией пойду тележки в ближайший Окей таскать вместо Махму... Мигранты больше не нужны. Их рабочие места займут предпенсионеры

Аноним

Пенсионеры, дожившие до 2024 года будут получать 20 тысяч? С трудом верится ка-то. Если только ги... Союз страховщиков хочет участвовать в дележе «пенсионного пирога»

Аноним

Обнаружила еще одну важную вещь в реформе. Как Мне казалось, для наполнения Пенсионного фонда над... Улыбаемся и пашем: новые мемы про пенсионный возраст

Аноним

Держите карман шире. В расходы можно включить отдых работника, только если он организован туроператором или турагентом

Аноним

Ну подали, а дальше-то что? ФСС сообщает о маленьких зарплатах в Трудинспекцию

Аноним

Так вот откуда резиновые квартиры брались - закон не позволял снимать с учета выбывших с квартиры... Россияне смогут самостоятельно снимать мигрантов с учета по месту пребывания

Аноним

Над.К, Вы писали:Вычетом можно воспользоваться со II квартала 2018 года? Да Надежда, ... Как получить вычет на покупку онлайн-ККТ: подробная инструкция с образцами документов

Аноним

Госбандитизм достиг небывалого размаха!!! Абсолютно несменяемая власть превратилась в диктатуру. ... Про пенсионный возраст и народный менталитет

Над.К Вот такие нормировщики, кстати, явились и в науку. После чего на российской фундаментальной науке... С какой скоростью должен работать бухгалтер

Аноним

Уже обещали в 2000 году,что все ничего меняться не будет...и где сейчас накопительная пенсия? Ее ... Отъем пенсии продлевает жизнь. Уроки госпропаганды

Над.К Их финансирует управление культуры. Да-да, эти чиновники от культуры, имеющие слабое предст... С какой скоростью должен работать бухгалтер

ZZZhanna нормативы в культуре интересно, как они выглядят? Количество частушек в час или движений в ... С какой скоростью должен работать бухгалтер

nat1933137 Я недавно столкнулась - был звонок - нужно было пронормировать группу артистов. Их финансир... С какой скоростью должен работать бухгалтер

Аноним

Чего тут рассуждать...Путин, Медведев, Набиулина давели страну то состояния, когда бюджет трещит ... Мифы и вранье о повышении пенсионного возраста

Аноним

Добрый вечер! Не переживайте, оформите на себя доверенность, сходите к мировому судье... Новый вид проверок от ПФР: четыре аргумента защиты при претензиях по СВЗ-М

Аноним

День добрый. И у нас такая ситуация. Опоздали с сзвм за окт 2017 на неделю. штате 1 чел. За... Новый вид проверок от ПФР: четыре аргумента защиты при претензиях по СВЗ-М

Аноним

Наглая ложь!!! Я инвалид 2группы московская область пенсия 8тысяч а пишут 9500, я отказалас... Социальная доплата к пенсии: кому, когда и сколько. Таблица с суммами по всем регионам

Аноним

Аноним, Вы писали:Цитата: До 2020 осталось все 7 лет. По мнению этих "ученых"-фантастов библиотек... Сколково: cпециальности будущего и профессии-рудименты