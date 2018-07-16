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Утвержден прожиточный минимум за I квартал 2018 года

Минтруд приказом от 25.06.2018 № 410н установил размеры прожиточного минимума за I квартал 2018 года.

В целом по Российской Федерации прожиточный минимум составил: на душу населения 10038 рублей, для трудоспособного населения – 10842 рубля, пенсионеров – 8269 рублей, детей – 9959 рублей.

Напомним, что прожиточный минимум за II квартал будет иметь ключевое значение - по нему будет установлена минимальная оплата труда (МРОТ) на 2019 год.

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