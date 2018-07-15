В Краснодарском крае начинают взимать курортный сбор

Курортный сбор с 16 мая начинают взимать в восьми экспериментальных территориях региона, сообщает РИА Новости.

В Краснодарском крае эксперимент проводится в Сочи, Анапе, Геленджике, Горячем Ключе и четырех поселениях Туапсинского района (Новомихайловское, Джубгское, Небугское и Шепсинское).

Срок начала эксперимента в регионе был перенесен, чтобы освободить от сбора болельщиков и делегации на ЧМ-2018.

Установленный в Краснодарском крае размер сбора — десять рублей в сутки. От уплаты, кроме 19 льготных категорий граждан, предусмотренных федеральным законом, освобождены также постоянные жители региона. Гостиницы, дома отдыха и санатории обязаны вести учет отдыхающих и перечислять собранные средства в краевой бюджет, откуда в последующем деньги будут направляться на развитие курортной инфраструктуры экспериментальных территорий.