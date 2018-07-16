ЦБ обяжет НПФ извещать о потере инвестиционного дохода

ЦБ разослал письмо в две отраслевые саморегулируемые организации — Национальную ассоциацию НПФ (НАПФ) и Ассоциацию НПФ (АНПФ). В документе регулятор предложил «оперативно и в возможно короткие сроки разработать и реализовать механизмы информирования граждан о размере инвестиционного дохода» в случае досрочного перехода клиента к новому страховщику.

Встреча участников пенсионного рынка со службой по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг ЦБ состоялась 13 июля, рассказали «Коммерсанту» участники совещания. Обсуждался вопрос кампании по переводу пенсионных накоплений до принятия соответствующих поправок к закону «О НПФ» (75-ФЗ). Поправки, по мысли участников рынка, должны устранить основную проблему, связанную с переводом пенсионных накоплений от одного страховщика (НПФ или Пенсионный фонд России, ПФР) к другому— неосознанную потерю гражданами инвестиционного дохода, которая за последние три года превысила 100 млрд руб.

Сейчас формально агенты НПФ не обязаны информировать граждан о возможной потере инвестиционного дохода, тем более о сумме таких потерь, информацией о которых обладает только текущий страховщик. Большинство агентов оповещают застрахованных лиц, что такая потеря возможна, однако делают это «мелким шрифтом», т.е. формально.

ЦБ называет «целесообразными» следующие меры: уведомление граждан в письменном виде о потере инвестиционного дохода при переходе, раскрытие этой информации в личном кабинете граждан на сайте НПФ, рекомендации фондов и их агентов, к которым переходит гражданин, обратиться к текущему страховщику или наладить обмен данными между текущим страховщиком и новым.

Цетробанк ждет от СРО информации, какие механизмы и формы применения этих предложений будут внедрены и когда. В НАПФ заявили, что письмо ЦБ разослано по фондам—членам СРО и теперь ассоциация ждет от них предложений. В АНПФ не ответили на запрос «Ъ».