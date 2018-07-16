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Силуанов: объявление о повышении пенсионного возраста случайно совпало с днем старта ЧМ-2018

У Правительства не было специального намерения объявлять о решении повысить пенсионный возраст в России именно 14 июня — в день старта чемпионата мира по футболу. Об этом заявил глава Минфина Антон Силуанов в эфире программы «Познер».

По его словам, правительство изначально планировало выйти со своими предложениями относительно налогов и пенсионной системы несколько раньше. «Но дошлифовывались отдельные моменты», — уточнил Силуанов. «То есть здесь подгонки никакой, конечно, не было. Это чисто случайное совпадение», — цитирует слова Силуанова РБК.

Силуанов подчеркнул, что вопрос о повышении пенсионного возраста вставал по меньшей мере «лет десять, наверное, назад» и поднимался еще его предшественником на посту главы Минфина Алексеем Кудриным. «Мы тоже в Министерстве финансов, да и в Правительстве об этом вопросе обсуждали еще задолго — задолго до принятия окончательного решения», — уточнил он.

 

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Мнения
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5 мнений
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Аноним
, Воронеж
А установить потолок пенсии (чур-чур меня) даже не рассматривают как вариант для решения проблемы.... Нам зарплату, хоть и положено по Трудовому кодексу, никто не индексирует, годами одна и та же. Я рада за пенсионеров, что у них будет пенсия на моем уровне зарплаты, только есть одно НО: мне еще на нее не только себя содержать надо, а еще и детей... 
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