Силуанов: объявление о повышении пенсионного возраста случайно совпало с днем старта ЧМ-2018

У Правительства не было специального намерения объявлять о решении повысить пенсионный возраст в России именно 14 июня — в день старта чемпионата мира по футболу. Об этом заявил глава Минфина Антон Силуанов в эфире программы «Познер».



По его словам, правительство изначально планировало выйти со своими предложениями относительно налогов и пенсионной системы несколько раньше. «Но дошлифовывались отдельные моменты», — уточнил Силуанов. «То есть здесь подгонки никакой, конечно, не было. Это чисто случайное совпадение», — цитирует слова Силуанова РБК.

Силуанов подчеркнул, что вопрос о повышении пенсионного возраста вставал по меньшей мере «лет десять, наверное, назад» и поднимался еще его предшественником на посту главы Минфина Алексеем Кудриным. «Мы тоже в Министерстве финансов, да и в Правительстве об этом вопросе обсуждали еще задолго — задолго до принятия окончательного решения», — уточнил он.



