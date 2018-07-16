Комитет Госдумы одобрил проект по повышению пенсионного возраста

Комитет Госдумы по бюджету и налогам, рассмотрев законопроект об изменении пенсионного законодательства, выступил в его поддержку.

Во время обсуждения, в частности, был поднят вопрос предполагаемого увеличения пенсий, ответ на который дал глава Минтруда Максим Топилин.

«Мы запланировали увеличение в два раза выше инфляции. Это будет 1000 рублей, около 7%», — сообщил Топилин. Он также указал, что в этом году пенсии индексировали на 3,7% при инфляции 2,5%, а такого «не было никогда в прошедшие периоды».

Председатель Комитета по бюджету и налогам Андрей Макаров также заявил, что «речь идет о том, чтобы пенсия увеличивалась выше инфляции». Он подчеркнул: Президент указывал на то, что индексация пенсий должна быть выше инфляции, и путь, который предлагает Правительство, позволяет это сделать.

Максим Топилин заявил, что повышать пенсионный возраст необходимо именно сейчас, так как «другого периода в ближайшее время, когда сокращается количество входящих на рынок, больше не будет». По мнению министра, «сейчас единственное окно возможностей, когда у нас меньше входящих на рынок труда». Другой шанс для проведения таких изменений может появиться только через 20 лет. Также в ходе заседания Максим Топилин заявил, что, согласно оценкам ученых, «основания для того, чтобы подойти к вопросу увеличения пенсионного возраста, сложились где‑то в конце советского периода».

В ходе заседания Комитета было решено одобрить и рекомендовать принять законопроект в первом чтении, сообщается на сайте Госдумы.