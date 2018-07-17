Booking.com прекратил работать с крымскими отелями. Но не совсем

Система интернет-бронирования Booking.com поддержала санкции в отношении Крыма и исключила возможность для туристов резервировать места в крымских объектах размещения. Об этом сообщило агентство Крыминформ.

Владельцы объектов размещения также пожаловались на блокировку своих площадок на Booking.com. «С сегодняшнего дня Booking.com прекратил собирать отзывы и оценки туристов крымских объектов. Никто не видит, владельцы объектов в том числе, оценки гостей, и нет возможности написать отзыв», – написала в Facebook жительница Судака.



Она также разместила официальный ответ от сервиса – он должен соблюдать торговые санкции ЕС в отношении Крыма из-за того, что базируется в Нидерландах. «Согласно санкциям, компании Booking.com не разрешено предлагать какие-либо услуги, непосредственно связанные с туристической деятельностью в Крыму. Хотя бизнес-путешественники по-прежнему могут бронировать варианты размещения в Крыму, любые отзывы, которыми они делятся, могут быть неверно истолкованы властями, как то, что компания Booking.com предлагает туристические услуги в регионе», – гласит официальная позиция сервиса.

Однако туристы говорят о том, что в таком режиме с Крымом сервис работал и раньше. Без установки галочки «Я путешествую по работе» варианты бронирования уже давно не предлагались. И все изменения сейчас заключаются только в отсутствии отзывов по объектам размещения.

Booking.com – система интернет-бронирования отелей, основанная в Амстердаме в 1996 году. У сервиса имеется 198 офисов более чем в 70 странах, в том числе и в России.