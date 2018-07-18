Минтруд и МВД готовят проект для поиска нелегальных трудовых мигрантов

Минтруд и МВД готовят законопроект, который позволит вычислить нелегальных работников среди тех иностранных граждан, которые трудятся по патенту, сообщил журналистам министр труда и соцзащиты Максим Топилин.

До миллиона патентов в год выдаётся в настоящее время в России, пишет РИА Новости. Их получают все, кто приезжают на работу в России из стран, гражданам которых разрешён безвизовый въезд. Исключение составляют страны, которые входят в Таможенный союз — Белоруссия, Армения, Казахстан, Киргизстан.

«Скорее всего, многие работают нелегально, и мы сейчас с МВД готовим законопроект, который позволит Роструду вести базу, как уже контролёру за трудовыми отношениями,…чтобы Роструд смотрел за теми, у кого есть патенты, и платят-не платят за них взносы», — заявил Топилин.

Он отметил, что это позволит сразу выяснять, кто работает легально, а кто — нелегально даже при наличии патента.