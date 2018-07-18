Что делать, если ваши пенсионные накопления перевели в НПФ без вашего согласия

Назойливые предложения о переводе средств пенсионных накоплений делают в банках, страховых компаниях и других организациях.

В арсенале таких «доброжелателей» один аргумент – у нас ваши сбережения будут не только сохранены, но и приумножены, в государственном пенсионном фонде ваши средства будут направлены на выплату пенсионерам.

Между тем средства пенсионных накоплений не идут на выплату страховой пенсии пенсионерам. Они выплачиваются гражданину при наступлении права. До обращения за выплатой средства инвестируются у выбранного страховщика (в ПФР или НПФ), пояснили в ОПФР по Санкт-Петербургу.

Что же делать, если вы подписали договор о переводе средств пенсионных накоплений?

Надо обратиться в ПФР в последних числах декабря. Средства передаются по досрочному заявлению в следующем году (до 31 марта). Принимается к рассмотрению последнее по дате заявление.

Узнать о том, кто управляет вашими пенсионными накоплениями можно с помощью электронного сервиса ПФР – «Личный кабинет гражданина». Для получения сведений необходимо получить подтвержденную учетную запись на портале госуслуг.

Если вы увидите, что средства пенсионных накоплений перевели в НПФ без вашего согласия, вы вправе обратиться в суд с исковым заявлением о признании договора недействительным.

В случае удовлетворения иска судом, НПФ обязан не позднее 30 дней со дня получения решения суда передать средства пенсионных накоплений предыдущему страховщику, включая потерянный инвестиционный доход, а также проценты за неправомерное пользование средствами.

После получения копии решения суда, ПФР организует возбуждение дела об административном правонарушении.