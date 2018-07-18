Как регионы отреагировали на пенсионную реформу

Фонд «Петербургская политика» подготовил обзор публичной реакции региональных властей на предложения по изменению пенсионной системы.

Как следует из обзора, 12 регионов воздержались от публичной поддержки темы повышения пенсионного возраста. Это Дагестан, Чечня, Якутия, Камчатский край, Владимирская, Иркутская, Кемеровская, Омская, Орловская, Ярославская области, Москва, Еврейская АО.

Эксперты поставили субъектам РФ оценку в зависимости от степени публичной солидаризации региональной власти по шкале от 0 до 5, где «5» означает максимальную оценку – если реакция была достаточно недвусмысленной, оперативной и освещалась в СМИ. Положительные оценки с оговорками, а также случаи задержек с реакцией, минимизировать публичность принятого решения или сузить рамки обсуждения (отказ от очных пленарных заседаний парламентов и т.п.) приводил к снижению оценки – как правило, до 3-4. При отсутствии очевидной реакции или негативной позиции ставилась оценка «0».

В число регионов с максимальными оценками поддержки повышения пенсионного возраста вошли Алтай, Карелию, Марий Эл, Мордовия, Чувашия, Алтайский и Приморский края, Архангельская, Калининградская, Кировская, Ленинградская, Саратовская и Томская области.