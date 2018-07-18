Колоссальные победы ФНС: а вы способны показать рост 115,5%?

Владимир Туров, практикующий и ведущий специалист по планированию налогов, изучил выступление главы ФНС Михаила Мишустина, и его посетила мысль, что нужно Мишустина наградить. Как минимум, наградить его орденом. А лучше присвоить звание Героя России. Человек заслужил.

В выступлении приводятся потрясающие цифры.

Если говорить о сегодняшнем дне, то на протяжении пяти лет, с 2013 по 2017 год, мы видим: поступления налоговых доходов в консолидированный бюджет показывали ежегодную положительную динамику практически постоянно и выросли, если говорить в номинальном выражении, на 58%. Несмотря на волатильность экономической конъюнктуры, в реальном выражении поступления налогов выросли на 19,9% за пятилетку. В то время как ВВП – на 1,2%. Самые высокие темпы поступления за пять лет – по итогам 2017 года на фоне перехода экономики на траекторию роста после соответствующих 2015–2016 годам снижений.

В консолидированный бюджет по итогам года поступило 17,3 трлн руб.— это почти на 20%, или на 2,9 трлн руб., больше, чем в 2016 году, в том числе в федеральный бюджет поступило 9,2 трлн руб., на 32% больше. Конечно, существенный вклад в прирост поступлений, безусловно, оказал рост цены на нефть на четверть. Но больше половины прироста поступлений в консолидированный бюджет – 60%, или 1,7 трлн руб., – это ненефтегазовые доходы. Это очень хорошие экономические тренды.

Собственно, по нашим сборам статистика такова. Налога на прибыль поступило 3,3 трлн руб. с ростом на 18,8%, НДС – 3,1 трлн руб., рост составил 115,5%.