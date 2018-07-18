Срок камеральной проверки декларации по НДС снижен до двух месяцев

Срок камеральной проверки налоговой декларации по НДС снижен до двух месяцев. Законопроект с такими изменениями в Налоговый кодекс принят сегодня Госдумой в третьем чтении.

В настоящее время срок камеральной проверки такой декларации такой же, как и у всех других деклараций - три месяца.

Но срок в два месяца налоговики смогут продлить до трех, если выявят признаки, указывающие на возможное нарушение законодательства о налогах и сборах. Для этого им надо будет всего лишь оформить решение, подписанное руководством инспекции.

Срок в два месяца не будет касаться иностранных организаций, оказывающих электронные услуги физическим лицам и состоящим на учете в российских налоговых органов (п.46 ст.83 НК РФ). Для них срок останется прежним - шесть месяцев со дня представления налоговой декларации.