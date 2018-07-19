Как заполнить РСВ при доначислении пособия по больничному

Предлагаю пенсии депутатов и гос служащих приравнять к сумме 20.000 ,экономического эффекта...
Вот беда пенсионная реформа мой брат родился 2 января 1959 году услышав эту новость&n...
В общем, в стране появятся орды (простите за такое определение, будущие непенсионеры, сама я тоже...
Аноним, Вы писали:Аноним, Вы писали:Аноним, Вы писали:Я одного не пойму.... Депутатов выбирал нар...
GSokolov, Вы писали:Мёртворождённая инициатива. Прям все бросятся заполнять электронные договоры ...
bestiya7460, Вы писали:СБЕРБАНК сначала все активно к себе затащил и понятно для чего в общем то,...
поддерживаете данную инициативу? Какая инициатива-то? О чем Вы?
Ну как тут не вспомнить Ивана Андреевича Крылова: "Беда, коль пироги начнёт печи сапожник, а сапо...
А как же разбивать упаковку по размерному ряду?
СБЕРБАНК сначала все активно к себе затащил и понятно для чего в общем то, чтобы потом всех забло...
Аноним, Вы писали:Аноним, Вы писали:Я одного не пойму.... Депутатов выбирал народ, народ против р...
Это он данные центров занятости смотрит?? Так на биржу либо не берут, либо через год снимаю...
Всё сами. и при этом все платят тем, за кого они делают всю работу
Аноним, Вы писали:Я одного не пойму.... Депутатов выбирал народ, народ против реформы , а депутат...
Почему истерика? и что распространяется в интернете, пока участвую только именно на этом форуме. ...
Поклонской респект- единственная из ЯдРа, кто голосовала против. Сдержала слово
Аноним, Вы писали:Убийцы.... На наших глазах объявлен геноцид, кровь и смерти на руках партии жул...
Бесстыжие!Тяжелей ложки в руках ничего не держали. За что такие зарплаты? Жируют на наши де...
Татьяна-Васильевна, ну голову-то включить можно и самостоятельно? Без истеричных трактовок, ...
Над.К, статье не указывается размер суммы, который может вызвать столь "интересное" внимани...
Аноним, Вы писали:Я одного не пойму.... Депутатов выбирал народ, народ против реформы , а депутат...
Я одного не пойму.... Депутатов выбирал народ, народ против реформы , а депутаты за. Чьи интересы...
Списки депутатов, проголосовавших "ЗА", должны висеть на каждом доме. Придет время, флюгер колыхн...
Законы нужно пересматривать и принимать в ГосДуму людей с образованием. Закон запретил продавать ...
Если не будет работы - нечем платить налог на имущество - поотбирают квартиры и дачи.
Убийцы.... На наших глазах объявлен геноцид, кровь и смерти на руках партии жуликов и воров...Жив...
Например, когда сотрудник "залипает" в рабочее время в телефоне Запретите мобильные телефон...
Ну что ж, люди 50-65 лет останутся либо просто без работы, либо работодатели будут...
Например, когда сотрудник "залипает" в рабочее время в телефоне, а когда предлагаешь ему расстать...
assolato2006
только что, Москва
Отлично! -Вам 45? Простите, но Вы уволены в связи с утратой дове...
Отлично! -Вам 45? Простите, но Вы уволены в связи с утратой доверия!И никакой Роструд не прикопае...
Замечательное решение, только бы не передумали через ... лет!)))
elena.noxa
минуту назад, Казань
Если бы ещё диспасеризация ограничивалась одним днём. Чтобы прой...
Аноним, для спецрежимников НДС расход. У них расходов станет больше. У вас, как у покупателя их т...