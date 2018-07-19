Как заполнить РСВ при доначислении пособия по больничному

При представлении работником справки 182н организация обязана произвести на основании такой справки перерасчет больничного листа, доначислив пособие.



В апреле произведен перерасчет суммы пособия по временной нетрудоспособности за предшествующий период, то есть работнику в апреле начислена недостающая сумма пособия.

Если в апреле 2018 года на основании справки о сумме заработка застрахованному лицу произведен перерасчет суммы пособия по временной нетрудоспособности за предшествующий период, то дата осуществления выплат будет приходиться на апрель.



В этой связи суммы дополнительно выплаченного пособия в виде расходов на выплату страхового обеспечения следует отразить за апрель в РСВ за полугодие 2018 года.

Такое разъяснение дает Минфин в письме № БС-4-11/11512 от 14.07.2018.