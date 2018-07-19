ПФР рассказал о технологии электронной сдачи СЗВ-М и СЗВ-СТАЖ

Страхователь представляет сведения на 25 и более работающих у него застрахованных лиц в форме электронного документа, подписанного усиленной КЭП.
Но другие страхователи, независимо от численности работников, могут также сдавать отчетность в ПФР в электронном виде с электронной подписью.
Отделение ПФР по г. Москве и Московской области рекомендует всем страхователям переходить на электронное взаимодействие с ПФР и уточняет, что более 80% работодателей, передающих СЗВ-М и СЗВ-СТАЖ, уже сделали это.
Если отчетность представлена в электронном виде с ЭП, то обязанность представления отчетности на бумажном носителе отсутствует, пояснили в ПФР.
При представлении отчетности по ТКС необходимо:
сформировать файлы отчетности для отправки в территориальный орган ПФР по установленному формату;
проверить правильность подготовки отчетности проверочными программами ПФР. При выявлении проверочными программами ошибок в отчетности - исправить их;
проверить файлы антивирусной программой и подписать каждый файл отчета ЭП должностного лица, имеющего право подписи отчетных документов (подписывается усиленной КЭП);
отправить в зашифрованном виде в территориальный орган ПФР.
После отправки отчетности по ТКС страхователь получит из территориального органа ПФР квитанцию-подтверждение о доставке сведений.
После проверки отчетности проверочными программами ПФР страхователь получает в зашифрованном виде протокол проверки отчетности, подписанный ЭП территориального органа ПФР. Страхователь направляет в территориальный орган ПФР квитанцию о доставке протокола проверки отчетности, подписанную своей ЭП, что является подтверждением получения протокола. Протокол проверки отчетности сохраняется в архиве.
Если страхователь не получил от территориального органа ПФР квитанцию о доставке сведений или протокол проверки отчетности, он заявляет своему провайдеру о данном факте.
В соответствии с технологией электронного документооборота ПФР, если страхователь не получил от территориального органа ПФР в установленное время квитанцию о доставке сведений или протокол проверки отчетности, он заявляет территориальному органу ПФР о данном факте, выясняет причину отсутствия квитанции (протокола проверки отчетности) и при необходимости повторяет процедуру представления сведений.
В случае возникновения технических сбоев на стороне территориального органа ПФР страхователь через своего провайдера получит сообщение об ошибке.
При обнаружении в представленных сведениях ошибок и (или) их несоответствия индивидуальным сведениям, имеющимся у ПФР, а также несоответствия их формам и форматам, установленным ПФР, страхователю вручается уведомление об устранении в течение 5 рабочих дней имеющихся ошибок и несоответствий (с протоколом проверки отчетности).
Страхователь в течение 5 рабочих дней со дня получения уведомления территориального органа ПФР о представлении соответствующих исправлений представляет в ПФР уточненные сведения.