ПФР рассказал о технологии электронной сдачи СЗВ-М и СЗВ-СТАЖ

Страхователь представляет сведения на 25 и более работающих у него застрахованных лиц в форме электронного документа, подписанного усиленной КЭП.

Но другие страхователи, независимо от численности работников, могут также сдавать отчетность в ПФР в электронном виде с электронной подписью.

Отделение ПФР по г. Москве и Московской области рекомендует всем страхователям переходить на электронное взаимодействие с ПФР и уточняет, что более 80% работодателей, передающих СЗВ-М и СЗВ-СТАЖ, уже сделали это.

Если отчетность представлена в электронном виде с ЭП, то обязанность представления отчетности на бумажном носителе отсутствует, пояснили в ПФР.

При представлении отчетности по ТКС необходимо:

сформировать файлы отчетности для отправки в территориальный орган ПФР по установленному формату;

проверить правильность подготовки отчетности проверочными программами ПФР. При выявлении проверочными программами ошибок в отчетности - исправить их;

проверить файлы антивирусной программой и подписать каждый файл отчета ЭП должностного лица, имеющего право подписи отчетных документов (подписывается усиленной КЭП);

отправить в зашифрованном виде в территориальный орган ПФР.

После отправки отчетности по ТКС страхователь получит из территориального органа ПФР квитанцию-подтверждение о доставке сведений.

После проверки отчетности проверочными программами ПФР страхователь получает в зашифрованном виде протокол проверки отчетности, подписанный ЭП территориального органа ПФР. Страхователь направляет в территориальный орган ПФР квитанцию о доставке протокола проверки отчетности, подписанную своей ЭП, что является подтверждением получения протокола. Протокол проверки отчетности сохраняется в архиве.

Если страхователь не получил от территориального органа ПФР квитанцию о доставке сведений или протокол проверки отчетности, он заявляет своему провайдеру о данном факте.

В соответствии с технологией электронного документооборота ПФР, если страхователь не получил от территориального органа ПФР в установленное время квитанцию о доставке сведений или протокол проверки отчетности, он заявляет территориальному органу ПФР о данном факте, выясняет причину отсутствия квитанции (протокола проверки отчетности) и при необходимости повторяет процедуру представления сведений.

В случае возникновения технических сбоев на стороне территориального органа ПФР страхователь через своего провайдера получит сообщение об ошибке.

При обнаружении в представленных сведениях ошибок и (или) их несоответствия индивидуальным сведениям, имеющимся у ПФР, а также несоответствия их формам и форматам, установленным ПФР, страхователю вручается уведомление об устранении в течение 5 рабочих дней имеющихся ошибок и несоответствий (с протоколом проверки отчетности).

Страхователь в течение 5 рабочих дней со дня получения уведомления территориального органа ПФР о представлении соответствующих исправлений представляет в ПФР уточненные сведения.